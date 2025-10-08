Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol, atualiza Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (8), o número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, foram registradas 259 notificações, sendo 24 casos confirmados e 235 em investigação. Outras 145 suspeitas foram descartadas.

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos estados do país com casos confirmados de intoxicação pela substância. Ao todo, foram registrados 20 casos em São Paulo, 3 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.

Entre os 235 casos em investigação, a maioria está concentrada em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

Em relação aos óbitos, cinco foram confirmados em São Paulo e 11 seguem em investigação, sendo 1 em Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco, 6 em São Paulo e 1 na Paraíba.

A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada nos dias de funcionamento da Sala de Situação — segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 17h.

Suspensão de vendas de bebidas destiladas

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, notificou nesta quarta-feira (8) as principais plataformas de comércio eletrônico para que suspendam a venda de bebidas destiladas em todo o país.

A decisão foi motivada pelo aumento dos casos de falsificação e adulteração de bebidas com metanol, substância altamente tóxica. As empresas podem sofrer sanções administrativas caso não cumpram a determinação.

Empresas notificadas

Shopee;

Enjoei;

Mercado Livre;

Amazon Brasil;

Magazine Luiza;

Casas Bahia;

Americanas;

Zé Delivery;

Carrefour.

Ceará descarta todos os casos suspeitos

Todos os seis casos, incluindo o óbito, suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida foram descartados pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), segundo atualização feita na tarde desta quarta-feira (8).

Na terça-feira (7), quatro casos já tinham sido descartados e apenas dois estavam em investigação. As ocorrências que seguiam sendo averiguadas eram de Aquiraz e Fortaleza.

"A Sesa segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense". Sesa Nota oficial

O monitoramento tem sido realizado por equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, com apoio das unidades hospitalares e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).