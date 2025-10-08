50 animais em situação de abandono são resgatados de canil clandestino no RJ

A Polícia Civil resgatou 50 animais que viviam em situação de abandono, na última terça-feira (7), no bairro Riachuelo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo os policiais, todos os animais do canil estavam com sinais de maus-tratos.

A operação aconteceu após denúncias de que animais doentes estavam sendo comercializados.

No local foram encontrados cachorros — adultos e filhotes — e um gato. Os animais estavam vivendo em condições insalubres sem água e comida, além de estarem com doenças, como sarna, e infecções nos olhos e ouvidos.

A operação contou com o apoio da Comissão de Defesa e Proteção dos animais, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), junto com a Organização dos Advogados do Brasil (OAB). O deputado estadual carioca, Marcelo Dino (União), que participou da ação da polícia, repudiou a situação em que os animais viviam em suas redes sociais.

Esses animais não são mercadorias, é revoltante ver gente tentando lucrar com vidas inocentes. Marcelo Dino Deputado Estadual

Os policiais não acharam nenhuma documentação necessária para o funcionamento do canil. De acordo com a polícia, as investigações para encontrar os donos do local continuam em andamento.

*Estagiário sob supervisão de Aline Conde