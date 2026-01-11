Diário do Nordeste
Empresário morre após sofrer infarto e cair de falésia na divisa entre ES e BA

Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Falésia onde José Lúcio morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros.
Legenda: Falésia onde José Lúcio morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros.
Foto: Divulgação/Acervo familiar

Um empresário de 48 anos morreu, na noite de sexta-feira (9), após sofrer um infarto e cair de uma falésia de cerca de 15 metros de altura em Costa Dourada — localidade situada na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia. A vítima foi identificada como José Lúcio Guaresqui.

O caso ocorreu enquanto ele estava em casa com familiares e amigos, em uma residência de praia na região, segundo informações são do g1.

De acordo com relatos de familiares, José Lúcio, morador de São Mateus, costumava jogar no mar as cascas de caranguejo após as refeições.

Ao se aproximar da beira da falésia em frente à residência, ele passou mal, sofreu um infarto e acabou caindo do barranco, cuja altura equivale a um prédio de aproximadamente cinco andares.

Primeiros socorros

Segundo a esposa, Audrey Michelle, o empresário chegou a receber os primeiros socorros em um posto da concessionária Eco101, na divisa entre os estados.

Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário, onde o óbito foi confirmado.

José Lúcio trabalhava há 20 anos na Caixa Econômica Federal, em São Mateus, atuando como avaliador de joias.

A Associação Nacional dos Avaliadores de Penhor (Anacef) divulgou nota de pesar lamentando a morte do associado. Além da atuação na Caixa, ele era proprietário de uma loja de material hidráulico e elétrico no município.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Vitória, onde passou por perícia e foi liberado na manhã de sábado (10).

O velório ocorre em São Mateus, e o sepultamento está previsto para este domingo (11), no Cemitério Caminho da Paz. José Lúcio deixa a esposa e três filhos.

