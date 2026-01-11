Diário do Nordeste
Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2

O fenômeno percorreu cerca de um quilômetro e causou destruição.

Redação producaodiario@svm.com.br
País

Um tornado com ventos estimados em até 180 km/h atingiu o município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no sábado (10).

O tornado foi classificado como F2 na Escala Fujita, segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) repassadas ao g1.

Conforme o órgão, o fenômeno percorreu cerca de um quilômetro e não manteve contato contínuo com o solo durante todo o trajeto.

A Escala Fujita Aprimorada (EF) é um sistema utilizado para classificar a intensidade dos tornados a partir dos danos provocados pelo fenômeno. O método passou a ser adotado oficialmente nos Estados Unidos e em outros países a partir de 2007, quando substituiu a escala Fujita original, também conhecida como Fujita-Pearson (F). Assim como o modelo anterior, a EF organiza os tornados em níveis que variam de 0, para eventos de menor intensidade, até 5, para os de maior força.

O Corpo de Bombeiros do Paraná divulgou um balanço preliminar dos danos e informou que entre 250 e 300 residências foram afetadas por destelhamentos. Duas pessoas ficaram feridas em decorrência do fenômeno.

Quedas de árvores e danos à rede elétrica

O bairro Guatupê foi um dos mais atingidos. Na região e em áreas próximas, as equipes registraram quedas de árvores, danos à rede elétrica, desabamento de muros e a queda de telhado e pilares de uma empresa.

Em nota, a Prefeitura de São José dos Pinhais informou que atua no atendimento às ocorrências e realiza vistorias técnicas para avaliar riscos estruturais e definir as medidas necessárias à segurança dos moradores.

No Instagram, a prefeita Nina Singer declarou que as equipes da Defesa Civil estão mobilizadas nas áreas afetadas.

“Sei o quanto momentos como esse preocupam e sinto muito pelos transtornos causados pelas chuvas e ventos fortes. Nossa equipe já está atendendo as regiões afetadas e acompanhando cada situação de perto”, afirmou.

