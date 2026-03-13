CBF define data dos jogos de Ceará e Fortaleza na 4ª fase da Copa do Brasil; veja jogos e horários

Os confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil de 2026 foram definidos. Os duelos serão com mando único, em partidas realizadas na próxima semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), inclusive, já marcou os jogos de Ceará e Fortaleza, representantes cearenses vivo no torneio, para a terça-feira (17), com o mando seguindo o sorteio prévio, e os dois times atuando como visitantes.

📌 Duelos: mandante do lado esquerdo

17.03 (terça) - Nova Iguaçu-RJ x Fortaleza | 19h, no estádio Luso Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere

17.03 (terça) - São Bernardo-SP x Ceará | 19h30, no estádio 1º de Maio | Transmissão: Amazon

17.03 (terça) - Sport x Athletic-MG | 21h30, na Ilha do Retiro | Transmissão: Amazon

17.03 (terça) - Londrina x Operário-PR | 21h30, no Estádio do Café | Transmissão: SporTV e Premiere

17.03 (terça) - Portuguesa-SP x Paysandu | 21h30, no Canindé | Transmissão: SporTV, Premiere e GE

18.03 (quarta) - Vila Nova x Confiança-SE | 19h, no OBA | Transmissão: SporTV e Premiere

18.03 (quarta) - Atlético-GO x Ponte Preta | 20h, no Antônio Accioly | Transmissão: Amazon

18.03 (quarta) - CRB x Figueirense | 21h, no Rei Pelé | Transmissão: SporTV e Premiere

18.03 (quarta) - Jacuipense-BA x Novorizontino | 21h30, no Pituaçu | Transmissão: SporTV e Premiere

19.03 (quinta) - Maringá-PR x Goiás | 19h30, no Willie Davids | Transmissão: Amazon

19.03 (quinta) - Juventude x Águia de Marabá-PA | 19h30, no Alfredo Jaconi | Transmissão: Amazon

19.03 (quinta) - Volta Redonda-RJ x Barra-SC | 20h, no Raulino de Oliveira | Transmissão: SporTV, Premiere e GE

Legenda: Os confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil de 2026 foram definidos Foto: divulgação / CBF

💰 Quem avançar à 5ª fase embolsa R$ 2 milhões em premiação.

A próxima etapa é a primeira em que o prêmio se torna único para todos os clubes - nas anteriores, as equipes da Série B recebiam mais. Além disso, a 5ª fase tem a incorporação dos times da Série A e retoma os jogos de ida e volta.

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

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Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.