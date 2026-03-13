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CBF define data dos jogos de Ceará e Fortaleza na 4ª fase da Copa do Brasil; veja jogos e horários

Ceará e Fortaleza seguem vivos na disputa da competição nacional

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:23)
Alexandre Mota
Legenda: A Copa do Brasil é uma das competições mais rentáveis do futebol sul-americano
Foto: divulgação / CBF

Os confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil de 2026 foram definidos. Os duelos serão com mando único, em partidas realizadas na próxima semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), inclusive, já marcou os jogos de Ceará e Fortaleza, representantes cearenses vivo no torneio, para a terça-feira (17), com o mando seguindo o sorteio prévio, e os dois times atuando como visitantes.

📌 Duelos: mandante do lado esquerdo

  • 17.03 (terça) - Nova Iguaçu-RJ x Fortaleza | 19h, no estádio Luso Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 17.03 (terça) - São Bernardo-SP x Ceará | 19h30, no estádio 1º de Maio | Transmissão: Amazon
  • 17.03 (terça) - Sport x Athletic-MG | 21h30, na Ilha do Retiro | Transmissão: Amazon
  • 17.03 (terça) - Londrina x Operário-PR | 21h30, no Estádio do Café | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 17.03 (terça) - Portuguesa-SP x Paysandu | 21h30, no Canindé | Transmissão: SporTV, Premiere e GE
  • 18.03 (quarta) - Vila Nova x Confiança-SE | 19h, no OBA | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 18.03 (quarta) - Atlético-GO x Ponte Preta | 20h, no Antônio Accioly  | Transmissão: Amazon
  • 18.03 (quarta) - CRB x Figueirense | 21h, no Rei Pelé | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 18.03 (quarta) - Jacuipense-BA x Novorizontino | 21h30, no Pituaçu | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 19.03 (quinta) -  Maringá-PR x Goiás | 19h30, no Willie Davids | Transmissão: Amazon
  • 19.03 (quinta) -  Juventude x Águia de Marabá-PA | 19h30, no Alfredo Jaconi | Transmissão: Amazon
  • 19.03 (quinta) - Volta Redonda-RJ x Barra-SC | 20h, no Raulino de Oliveira | Transmissão: SporTV, Premiere e GE

Tabela da imagem da Copa do Brasil
Legenda: Os confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil de 2026 foram definidos
Foto: divulgação / CBF

💰 Quem avançar à 5ª fase embolsa R$ 2 milhões em premiação.

A próxima etapa é a primeira em que o prêmio se torna único para todos os clubes - nas anteriores, as equipes da Série B recebiam mais. Além disso, a 5ª fase tem a incorporação dos times da Série A e retoma os jogos de ida e volta.   

Premiações da Copa do Brasil de 2026

  • 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
  • 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
  • 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
  • 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
  • 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões 

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Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.

  • 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
  • 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes 
  • 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
  • 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
  • 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
  • Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
  • Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
  • Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
  • Final (jogo único): 6 de dezembro.
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