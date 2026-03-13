CBF define data dos jogos de Ceará e Fortaleza na 4ª fase da Copa do Brasil; veja jogos e horários
Ceará e Fortaleza seguem vivos na disputa da competição nacional
Os confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil de 2026 foram definidos. Os duelos serão com mando único, em partidas realizadas na próxima semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), inclusive, já marcou os jogos de Ceará e Fortaleza, representantes cearenses vivo no torneio, para a terça-feira (17), com o mando seguindo o sorteio prévio, e os dois times atuando como visitantes.
📌 Duelos: mandante do lado esquerdo
- 17.03 (terça) - Nova Iguaçu-RJ x Fortaleza | 19h, no estádio Luso Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
- 17.03 (terça) - São Bernardo-SP x Ceará | 19h30, no estádio 1º de Maio | Transmissão: Amazon
- 17.03 (terça) - Sport x Athletic-MG | 21h30, na Ilha do Retiro | Transmissão: Amazon
- 17.03 (terça) - Londrina x Operário-PR | 21h30, no Estádio do Café | Transmissão: SporTV e Premiere
- 17.03 (terça) - Portuguesa-SP x Paysandu | 21h30, no Canindé | Transmissão: SporTV, Premiere e GE
- 18.03 (quarta) - Vila Nova x Confiança-SE | 19h, no OBA | Transmissão: SporTV e Premiere
- 18.03 (quarta) - Atlético-GO x Ponte Preta | 20h, no Antônio Accioly | Transmissão: Amazon
- 18.03 (quarta) - CRB x Figueirense | 21h, no Rei Pelé | Transmissão: SporTV e Premiere
- 18.03 (quarta) - Jacuipense-BA x Novorizontino | 21h30, no Pituaçu | Transmissão: SporTV e Premiere
- 19.03 (quinta) - Maringá-PR x Goiás | 19h30, no Willie Davids | Transmissão: Amazon
- 19.03 (quinta) - Juventude x Águia de Marabá-PA | 19h30, no Alfredo Jaconi | Transmissão: Amazon
- 19.03 (quinta) - Volta Redonda-RJ x Barra-SC | 20h, no Raulino de Oliveira | Transmissão: SporTV, Premiere e GE
💰 Quem avançar à 5ª fase embolsa R$ 2 milhões em premiação.
A próxima etapa é a primeira em que o prêmio se torna único para todos os clubes - nas anteriores, as equipes da Série B recebiam mais. Além disso, a 5ª fase tem a incorporação dos times da Série A e retoma os jogos de ida e volta.
Premiações da Copa do Brasil de 2026
- 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
- 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
- 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
- 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Veja também
Datas da Copa do Brasil de 2026
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.