Colisão entre caminhão e ônibus deixa seis mortos na BR-116, no RS

Um acidente entre um caminhão e um ônibus foi registrado na manhã desta sexta-feira (2), no km 491 da BR-116, em Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul. A Ecovias Sul, concessionária responsável pelo trecho, informou que seis pessoas morreram no local. Houve também feridos, que receberam atendimento na rodovia.

Conforme a concessionária, dois feridos foram resgatados, um em estado grave e outro com ferimentos leves. Entre eles está o motorista do caminhão, levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Pelotas. Ele passou pelo teste do bafômetro, que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não indicou consumo de álcool.

A PRF informou que sete pessoas envolvidas no acidente já foram levadas ao pronto-socorro. Parte da carga de areia transportada pelo caminhão atingiu o interior do ônibus, dificultando o acesso das equipes de resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atua no apoio à remoção das vítimas.

De acordo com a Ecovias Sul, havia congestionamento no trecho no momento da colisão. A informação inicial é de que o caminhão teria acessado a contramão para evitar atingir veículos parados na fila, quando colidiu com o ônibus.

Equipes de guincho, resgate e inspeção permanecem no local. A rodovia está totalmente bloqueada nos dois sentidos. O trecho é de pista simples e não estava em obras no momento do acidente, mas há desvio sinalizado.

O ônibus havia saído de Pelotas às 10h30 com destino a São Lourenço do Sul, transportando 19 passageiros, além do motorista e do cobrador. O número de ocupantes pode ser maior, já que o embarque ocorre ao longo do trajeto.

Segundo a concessionária, o congestionamento chega a cerca de 3 quilômetros no sentido sul e 5 quilômetros no sentido norte.

Em nota, a Prefeitura de São Lourenço do Sul informou que “na manhã desta sexta-feira (2) foi registrada uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus no km 491 da BR-116, nas proximidades da ponte do Arroio Corrientes, no sentido norte (Camaquã)”.

“O acidente envolveu um ônibus que saiu de Pelotas às 10h30 com destino a São Lourenço do Sul e uma carreta caçamba. A pista está totalmente bloqueada nos dois sentidos. A EcoVias Sul solicitou apoio para o atendimento da ocorrência, e a Prefeitura acompanha a situação, mobilizada para prestar suporte às ações de socorro e atendimento às pessoas envolvidas. As informações seguem sendo atualizadas conforme a apuração oficial”, finalizou.