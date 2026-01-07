Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após passaporte da filha ter sido encontrado

Sônia Moura criticou divulgação do caso e relata dor renovada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010.
Legenda: Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza Samudio, se manifestou pela primeira vez nessa terça-feira (6) depois que veio a público a informação de que o passaporte da filha teria sido encontrado em um apartamento em Portugal. A notícia foi divulgada inicialmente por um portal brasileiro antes mesmo de a família ser comunicada oficialmente, o que, segundo ela, agravou ainda mais o sofrimento.

Em nota, Sônia lamentou reviver a exposição do nome da filha e afirmou que o momento é marcado por desgaste emocional intenso.

Em relação à matéria publicada ontem sobre o passaporte da minha filha, que acabou viralizando, tudo o que tenho a dizer, neste momento, vem de um lugar de profunda dor e exaustão emocional. Dói constatar que ainda existam profissionais da imprensa que escolham ignorar a sensibilidade, a ética e a responsabilidade, deixando de investigar os fatos com seriedade e de publicar uma matéria honesta e verdadeira. Aprendi, da forma mais dura possível, que não se pode esperar humanidade, respeito ou atitudes profissionais de pessoas pequenas diante de uma dor que elas nunca precisaram sentir". 
Sônia Fátima Moura
Mãe de Eliza Samudio

Em um desabafo emocionado, ela reforçou que Eliza está morta e criticou o uso recorrente da história da filha como manchete sensacionalista. Segundo Sônia, cada nova informação divulgada reabre feridas antigas e aprofunda o luto vivido pela família.

“Minha filha está morta. E essa é uma frase que nenhuma mãe deveria repetir todos os dias para si mesma. Ela carrega uma saudade que aperta o peito, que sufoca, que nunca descansa. E, mesmo assim, dói ainda mais ver a imagem da minha filha sendo usada como se fosse um instrumento para gerar audiência, dinheiro e fama. Cada exposição desnecessária reabre a ferida, aumenta o vazio e transforma a saudade em revolta. Minha filha tinha uma história, sonhos, um sorriso, e não pode ser reduzida a uma manchete fria”.

A mãe de Eliza afirmou ainda que não confirma a autenticidade do passaporte e que existem muitas incoerências em torno da descoberta do documento. A família acreditava que todos os papéis pessoais da jovem haviam sido destruídos na época do crime. O passaporte foi entregue ao consulado brasileiro em Lisboa por um inquilino do imóvel, que disse tê-lo encontrado em uma estante entre livros.

“A história divulgada está cheia de lacunas, coincidências e pontos que não se encaixam. Não acredito que tudo tenha acontecido de forma aleatória. Há fatos mal explicados, perguntas sem respostas e uma condução que apenas amplia a angústia de quem já vive um luto permanente. Essas lacunas não são detalhes. Elas pesam, machucam e gritam por esclarecimento”, afirmou.

Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010. Investigações apontaram que ela foi assassinada por determinação de Bruno Souza, então goleiro do Flamengo, com quem teve um filho. Sônia disse que, neste momento, prefere o silêncio, mas garantiu que cobrará explicações das autoridades.

Veja também

teaser image
País

Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal

teaser image
País

Passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal será entregue à família, diz Itamaraty

Escolha por silêncio

“Neste momento, escolho me manter em silêncio para tentar sobreviver à saudade, para tentar respirar em meio à dor e preservar o pouco de paz que ainda consigo reunir para mim e para minha família. Mas tenham certeza: vou exigir das autoridades todas as respostas que ainda não foram dadas. Essa é uma história marcada por muitas lacunas, e elas precisarão ser esclarecidas, porque minha filha merece respeito, verdade e justiça”.

Segundo o Portal Leo Dias, o consulado brasileiro confirmou a autenticidade do passaporte, emitido em 2006 e em bom estado de conservação. O documento registra apenas uma entrada em Portugal, em 5 de maio do ano seguinte, sem carimbos de saída ou de outros países, o que causou estranhamento, já que Eliza teria retornado ao Brasil e viajado novamente à Europa em 2008 e 2009. Na época, a modelo chegou a afirmar em entrevistas que viajava para encontrar o jogador português Cristiano Ronaldo.

Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010.
País

Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após passaporte da filha ter sido encontrado

Sônia Moura criticou divulgação do caso e relata dor renovada.

Redação
Há 1 hora
Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo
País

Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo

O motorista afirma ter perdido o controle da direção após seus pés terem 'enroscado' nos pedais.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Fachada de prédio laranja com parte de cima branca e logo oficial da Anvisa, seguidos dos dizeres
País

Anvisa decreta recolhimento de panetones contaminados com fungos

O órgão também proibiu a fabricação, distribuição, divulgação e consumo de produtos com dois tipos de cogumelos.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando foto de Eliza Samudio há epoca antes do crime e do passaporte.
País

Passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal será entregue à família, diz Itamaraty

O documento estava expirado e cancelado.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Colagem mostra a aposta e os papeis da Mega da Virada.
País

Grupo que investiu R$ 13 milhões na Mega da Virada prepara nova aposta na Lotofácil

O bolão com cerca de 2,3 mil participantes deve aplicar quase R$ 600 mil.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Roberto Farias Tomaz, jovem que foi encontrado vivo após desaparecer no Pico Paraná.
País

'Pensei que era o fim', diz jovem que desapareceu no Pico Paraná

Roberto Farias detalhou como foram os cinco dias perdido na montanha.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Naysa era filha do major Neyfson Borges, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
País

Filha de major da PM é morta no Rio, diz polícia

Caso é investigado pela Polícia Civil.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Passaporte de Eliza Samudio.
País

Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal

Documento foi achado na última sexta-feira (2) e levantou mistério nas redes sociais.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Foto mostra um presépio de Natal durante a noite.
País

Dia de Reis: conheça a história e as tradições que envolvem a data

Para os cristãos, a data é uma manifestação de Jesus ao mundo, além de ser um dos momentos finais do período natalino.

Milenna Murta*
06 de Janeiro de 2026
Modelo Eliza Samudio, ex-companheira do goleiro Bruno assassinada. Imagem usada em matéria sobre passaporte de Eliza encontrado em Portugal.
País

Passaporte de Eliza Samudio é encontrado por homem em Portugal

Documento reacendeu novas teorias sobre o crime brutal.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem dividida: à esquerda, Thayane Smith, amiga de jovem que desapareceu em Pico do Paraná, falando em um microfone e, ao lado direito, ela aparece na trilha do Pico Paraná com mochila e chapéu subindo um caminho enlameado.
País

Amiga de jovem desaparecido no Pico Paraná diz que está arrependida

Rapaz foi encontrado com vida nesta segunda (5), cinco dias após sumir.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Roberto Farias Thomaz e bombeiros.
País

Jovem desaparecido no Pico Paraná é encontrado com vida nesta segunda (5)

Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Montagem de biólogo e onça.
País

Ao olhar para cima, biólogo flagra onça-pintada e filhote no alto de árvore; veja vídeo

Cena rara foi registrada no Pantanal e marcou início de 2026.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Tuane mostrou no TikTok o momento que a filha é chamada de
País

Sistema de UPA chama criança de "54" e caso viraliza

Nome Liv é lido como número romano por tecnologia de atendimento.

Redação
04 de Janeiro de 2026
País

Morre um dos intoxicados por metanol no interior da Bahia

Empresário estava internado em Salvador; sete pessoas foram intoxicadas após consumirem bebidas compradas no mesmo depósito.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Luiz Pedro tinha 62 anos e morreu afogado.
País

Pai de vítima da Kiss morre afogado durante férias no Rio

Luiz Pedro Fortes dos Santos tinha 62 anos e estava em Maricá.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Trigêmeos nascem às vésperas do Ano-Novo e bebês empelicados emocionam médicos; veja vídeo
País

Trigêmeos nascem às vésperas do Ano-Novo e bebês empelicados emocionam médicos; veja vídeo

José Rafael, João Miguel e Pedro Gabriel vieram ao mundo em Anápolis; condição rara transformou a sala de cirurgia em um momento de comoção.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Tiago Linck tem 18 anos e 2 milhões de seguidores nas redes sociais.
País

Tetra-amelia: entenda condição rara do influenciador Tiago Linck

Síndrome impede formação dos membros e não limita trajetória do jovem.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto que contém helicóptero no mar perto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
País

Helicóptero que levava funcionários da Petrobras faz pouso forçado no mar, no RJ

Acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (2) próximo a Cabo Frio.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto de acidente na BR-116 no Rio Grande do Sul.
País

Colisão entre caminhão e ônibus deixa seis mortos na BR-116, no RS

Outras pessoas ficaram feridas e foram atendidas no local.

Redação
02 de Janeiro de 2026