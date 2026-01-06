Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal
Documento foi achado na última sexta-feira (2) e levantou mistério nas redes sociais.
A família de Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo ex-goleiro Bruno Fernandes, considera "crueldade" a repercussão da notícia sobre um passaporte em nome da modelo encontrado na última sexta-feira (2), em Portugal, e entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa.
"Se for um documento original, queremos ter ele. É uma lembrança da Eliza. Se for dela, Sônia [Moura, mãe da vítima] tem o direito de ter de volta. Nós não temos paz. Uma crueldade o que fazem com Sônia e Bruninho [filho de Eliza]", comentou ao g1 Maria do Carmo, madrinha do adolescente e representante legal da família.
Maria ressaltou ainda que o episódio "não passa de um factoide lamentável em cima da dor de dois seres humanos" e afirmou que "não há qualquer dúvida de que Eliza está morta".
Mistério sobre passaporte
O passaporte de Eliza Samúdio foi encontrado em Portugal após 15 anos desaparecido. Segundo o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, no mesmo dia em que o documento foi achado, foi feita uma consulta ao Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, para definir o destino do registro.
Eliza desapareceu em 2010 e o corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos quando foi morta pelo ex-goleiro Bruno, de quem foi amante.
Em março de 2013, Bruno foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado da modelo. Ele também foi sentenciado por ocultar o cadáver e sequestrar Bruninho.