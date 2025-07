Quinze anos após o assassinato de Eliza Samudio, a mãe da jovem, Sônia Fátima Moura, de 59 anos, vai receber de volta alguns objetos pessoais da filha.

Sônia irá recuperar óculos, um par de sandálias e fraldas descartáveis da época em que o neto Bruninho, filho de Eliza, ainda era bebê. Os itens estavam sob custódia da Justiça e só agora foram liberados. A informação foi divulgada pelo portal iG.

Caso Eliza Samudio

Eliza foi vista pela última vez em 4 de junho de 2010. O caso teve repercussão nacional após as investigações apontarem a participação de Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e pai do filho de Eliza, no crime.

Bruno confessou envolvimento no assassinato e se entregou, no Rio de Janeiro. Ele foi transferido para uma prisão em Minas Gerais no dia 9 de julho de 2010, 29 dias após a data considerada do homicídio.

Em julho de 2019, o ex-goleiro obteve progressão de pena para o regime semiaberto. Desde janeiro de 2023, Bruno está em liberdade condicional.

'Aprende a conviver com a dor', desabafa a mãe de Eliza

Atualmente morando no Rio de Janeiro, a mãe da vítima relatou o processo de sobrevivência emocional. "Estou navegando por águas mais tranquilas, mas a dor existe. O tempo faz você conseguir ir sobrevivendo. Aprende a conviver com a dor", disse.

A mãe de Eliza disse, na entrevista ao IG, que o assassino da filha não mantém contato com o filho. “Ele nunca foi pai”, afirmou. Sônia é responsável pela guarda de Bruninho Samudio, hoje adolescente, que atua como goleiro no time sub-15 do Botafogo. O filho de Eliza também foi convocado para jogar pela Seleção Brasileira Sub-15, no último dia 18.

Segundo ela, o neto nunca demonstrou vontade de procurar o pai, mas ela disse acreditar que o reencontro poderá acontecer em algum momento. "São páginas e histórias que você não virou. Eu falo para ele: 'Em determinado momento, o destino vai fazer vocês se cruzarem'", declarou.

A mãe de Eliza também relatou que o goleiro não paga pensão desde setembro de 2022, valor que seria equivalente a dois salários mínimos mensais.

Engajada em ações de enfrentamento à violência de gênero, Sônia participa de reuniões e projetos voltados à prevenção da violência contra mulheres, incluindo iniciativas que discutem violência física, psicológica e patrimonial. Recentemente, ela contribuiu para a elaboração de um livro com relatos de casos semelhantes ao da filha.