Em remissão do câncer, Isabel Veloso lamenta perda do cabelo novamente

Isabel Veloso, influenciadora de 18 anos que luta contra o Linfoma de Hodgkin desde 2021, relatou nas redes sociais que vai perder os cabelos novamente, apesar de estar em remissão da doença. Por meio dos stories do Instagram nesta terça-feira (8), ela relatou que passará por uma nova etapa de quimioterapia e lamentou que terá de passar pela queda capilar.

Ela contou que uma de suas irmãs é 50% compatível com ela para a doação da medula óssea, e que as duas vão para Curitiba (PR) fazer exames e avaliar a possibilidade de um transplante.

"No transplante, passamos por uma quimioterapia bem forte para destruir a médula óssea que você tem, para então poder receber a nova", informou. "A quimioterapia é uma bomba no organismo, e acaba atacando as células boas também, inclusive as do folículo capilar, por isso a 'queda'", comentou Isabel.

Atualmente, Isabel passa por imunoterapia, procedimento que não faz o cabelo cair, pois "estimula o próprio sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas".

Em dezembro passado, Isabel foi mãe. O bebê nasceu prematuro por conta do avanço da doença da jovem, e chegou a ficar internado na UTI.

Cuidados paliativos e polêmica

Isabel causou repercussão na mídia após revelar a gravidez do primeiro filho ano passado, pois ela já compartilhava sua rotina contra o câncer e havia informado que está em cuidados paliativos, pois a doença não tinha cura.

A influenciadora chegou dizer que só tinha seis meses de vida. Após a gravidez, ela anunciou que não estava mais em fase terminal e, que a doença se encontrava estabilizada, sendo “apenas expectativa médica, não tempo certeiro”. A influenciadora explicou que seu quadro de saúde era tido como "terminal" devido à "previsão de tempo".

O debate sobre a fase terminal do câncer e os cuidados paliativos, levantou dúvidas e provocou uma discussão entre os internautas nas redes sociais.

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.