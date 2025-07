Ivete Sangalo é acusada de usar indevidamente nome de banda carioca na turnê 'Ivete Clareou'

O Grupo Clareou repudiou a escolha de Ivete Sangalo para o título da nova turnê. A baiana fará uma homenagem ao samba e à cantora mineira Clara Nunes com cinco shows e batizou o projeto como "Ivete Clareou".

Em comunicado publicado nas redes sociais nessa terça-feira (8), a banda carioca de pagode afirmou que a marca está registrada desde 2010 e abrange "turnês e shows".

"Tal registro garante ao grupo Clareou o uso exclusivo da marca dentro da classe correspondente ao segmento de entretenimento e atividades musicais, o que abrange turnês, shows e eventos relacionados", pontua a nota. Veja na íntegra:

A banda afirmou ainda que tentou resolver o problema de maneira "amigável" com Ivete, por meio da equipe da cantora, mas não houve acordo.

"A equipe da artista persistiu no uso não autorizado da marca e, ainda, protocolou junto ao INPI [Instituto Nacional da Propriedade Industrial] pedidos de registro das marcas 'Clareou' e Ivete Clareou' na mesma classe já ocupada legalmente pelo grupo Clareou, tentativa que configura uma clara violação de direitos marcários", acrescentaram os músicos.

Por causa disso, o grupo expressou "profundo desconforto" e repúdio ao "uso indevido" da marca. "Tal conduta caracteriza, além de concorrência desleal, um gesto de desprezo pela história do grupo, que conquistou seu espaço de forma legítima e sólida no cenário nacional do samba", concluiu o posicionamento.

O imbróglio deve motivar processos nas esferas cível e criminal.

Equipe de Ivete nega violação a direitos

Em nota enviada ao g1, a assessoria da Super Sounds, responsável pela turnê, afirmou que o uso da marca "Ivete Clareou" é legítimo e não configura violação a direitos.

"A marca registrada junto ao INPI, pelo grupo que emitiu a nota, é, na verdade, 'Grupo Clareou' (e não 'Clareou'), o que não lhe confere direito de exclusividade quanto ao uso da palavra 'Clareou', isoladamente ou em conjunto com outras", disse a empresa.

No entanto, embora não considere que houve infração, a Super Sounds informou que se colocou à disposição para dialogar e buscar alternativas conjuntas que eliminem qualquer possibilidade de confusão, por parte do público, entre a turnê e o grupo Clareou.

"Os representantes do Grupo Clareou afirmaram que o único interesse dos seus representados seria o recebimento de compensação financeira e apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento imediato das tratativas, especialmente diante da evidente inexistência de qualquer violação de direito de marca", concluiu a produtora.

Turnê 'Ivete Clareou'

Ivete anunciou, em junho, que percorrerá cinco capitais brasileiras, incluindo Salvador, com uma turnê inédita em homenagem ao samba e a Clara Nunes. Os shows devem começar em outubro, com releituras de clássicos e canções autorais, e terão palco 360º.

A estreia será em São Paulo, no dia 25 de outubro, seguindo para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre.