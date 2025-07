Renata Saldanha confirma namoro com Maike e nega boatos de briga com Eva

A vencedora do BBB 25 Renata Saldanha atualizou finalmente o status de relacionamento após sair do programa e confirmou o namoro com o colega de confinamento, Maike Cruz. "Esse'affair' tem rótulo sim. Hoje, nós estamos namorando", disse a cearense em entrevista ao portal hugogloss.com.

Renata e Maike, que ficaram na reta final do BBB 25, já vinham sendo clicados juntos em diversas ocasiões. O paulista já foi visto várias vezes em Fortaleza, e eles até passaram o Dia dos Namorados juntos na Capital cearense.

"Eu acredito que esse período [pós-reality] foi muito importante para que a gente se desse esse tempo e visse como seria a rotina, que tem mudado muito. Nossos trabalhos, a visibilidade... eu sou muito discreta nesse âmbito da minha vida. Mas sim, estamos juntos, muito felizes e vivendo experiencias muito legais, conhecendo os ciclos um do outro", relatou a ganhadora do reality show.

Rumores de briga com Eva

Nas últimas semanas, boatos de uma briga com Eva Pacheco, que foi dupla de Renata no BBB 25, circularam nas redes sociais, e a cearense negou qualquer desavença: "Eu acredito que a galera está bem equivocada nessa percepção".

"A nossa amizade continua a mesma, inclusive, ontem foi o aniversário dela e foi um dia muito feliz, de muita celebração. A Eva é minha amiga há 25 anos. Tudo o que uma conquista, a outra também conquista. E cada ano que passa, sinto que a gente segue mais firme nessa amizade", contou ao hugogloss.com

Renata disse ainda que o pós-BBB "trouxe agendas bem diferentes" para as duas cearenses. "[...] isso fez com que a gente se distanciasse fisicamente, mas nos falamos todos os dias no WhatsApp, a gente se liga de vídeo, tem trocado experiências e novidades. E sempre que estamos próximas, a gente dá um jeito de se encontrar, de se ver, de estar juntas, compartilhando cada momento de novidade dessa vida", comentou.