Renata Saldanha diz que já recebeu o prêmio do BBB 25 de R$ 2,7 milhões

A vencedora do BBB 25 Renata Saldanha contou que já recebeu o prêmio de R$ 2,7 milhões do BBB 25. No entanto, a cearense disse que ainda não gastou a fortuna com nada.

“Já recebi, mas só gastamos com coisas urgentes que a gente estava sem”, disse, em participação no podcast PodDelas.

“De fato, a gente não parou para comprar nada. Os sonhos são muito grandes. Por exemplo, eu quero dar uma casa para a minha mãe, mas ainda estou me preparando".

Renata, que participou do podcast na companhia da ex-BBB Eva Pacheco, sua dupla de reality show, ainda afirmou que no momento está focada no trabalho. “Tem muito essa coisa do trabalho. A gente tem vontade de empreender juntas, inclusive. Amo esse negócio da beleza, de make, amo me comunicar”.

“Eu sempre fui muito comunicadora, mas hoje tenho um alcance maior, tudo o que eu puder fazer para comunicar o bem, eu farei”, concluiu.