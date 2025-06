Zé Felipe nega ter comprado mansão após separação de Virginia

A assessoria de Zé Felipe negou que o cantor tenha comprado uma mansão avaliada em R$ 4 milhões no mesmo condomínio onde ele morava com a ex-companheira, a influenciadora Virginia Fonseca. Desde que a separação do casal foi anunciada, existe uma especulação de onde ele vai morar.

O comunicado, enviado ao jornal O Globo, diz que Zé Felipe não comprou um novo imóvel nem assinou nenhum contrato de aluguel até agora. A equipe ainda disse que ele tem interesse em continuar residindo no mesmo condomínio que a ex, para garantir a proximidade com os filhos, mas nenhum decisão foi tomada.

Conforme o portal Léo Dias, após voltar de uma viagem a Portugal, Zé Felipe está morando temporariamente com os pais, Leonardo e Poliana Rocha.

Veja também Zoeira Isabel Veloso explica quadro clínico após anúncio de remissão do câncer: 'Última opção disponível' É Hit Belo é confirmado no São João de Maracanaú 2025; confira programação completa Zoeira Flor Gil relata ataques recebidos: 'Antes era linda, agora é sapatão'

Mesmo com a separação, nas redes sociais, o ex-casal demonstra está convivendo bem. Os dois, inclusive, estiveram juntos na comemoração do aniversário de 4 anos de Maria Alice, que aconteceu na segunda-feira (2).