Belo é confirmado no São João de Maracanaú 2025; confira programação completa

O cantor Belo foi anunciado como mais uma atração do São João de Maracanaú 2025, que será realizado de 6 a 29 de junho, no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo. A apresentação está marcada para o dia 28, quando também sobem ao palco Simone Mendes, Toca do Vale e Lazzaro Gamma.

Nesta edição, são celebrados 20 anos do Maior São João do Mundo, com 32 atrações e programação diversas. Serão oito noites de música com nomes de peso da música nacional, sempre a partir das 21h, em uma estrutura de 80 mil m², com entrada gratuita.

Belo, que é um ícone do pagode romântico brasileiro, deve trazer sucessos como "Reinventar", "Perfume", "Pura adrenalina" e "Intriga da Oposição".

A carreira dele como artista se iniciou nos anos 1990, como vocalista do grupo Soweto. Já a trajetória solo se iniciou em 2000, o que gerou ao cantor diversos álbuns de sucesso e milhares de fãs por todo o Brasil.

Em 2025, a expectativa da organização do evento é receber mais de 2,5 milhões no São João de Maracanaú. Além da música, a festa será marcada pelas apresentações de quadrilhas juninas, pelos festivais gastronômicos e pela programação cultural com artesanato e manifestações populares típicas da região nordeste.

Veja programação dos shows do São João de Maracanaú:

6 de junho

Bell Marques

Xand Avião

Felipe Amorim

WAWA

7 de junho

Léo Santana

Taty Girl

Vicente Nery

Débora Lee

13 de junho

Wesley Safadão

Natanzinho

Waldonys

Japinha

14 de junho

Leonardo

Henry Freitas

Zé Vaqueiro

Tito

18 de junho

Nattan

Mari Fernandez

Léo Foguete

Deávele Santos

20 de junho

Maiara & Maraisa

Zé Cantor

Lagosta Bronzeada

Netto & Henrique

Núzio Medeiros

27 de junho

Jorge &Mateus,

Seu Desejo

Litto Lins

Matheus Fernandes

28 de junho

Simone Mendes

Toca do Vale

Lazzaro Gamma

São João de Maracanaú 2025