São João de Maracanaú 2025 anuncia atrações; saiba quando começa e onde acompanhar

A organização do São João de Maracanaú divulgou as atrações musicais e a programação cultural do período junino do Município, nesta segunda-feira (2). Nomes como Simone Mendes, Wesley Safadão e Nattan irão se apresentar em dois grandes palcos. Neste ano, serão 24 dias de evento, do dia 6 de junho finalizando dia 29 de junho, dia de São Pedro, em espaço com 80 mil m² no Distrito Industrial.

Com o tema "Maior São João - No Ceará é Assim", o Sistema Verdes Mares (SVM) volta a ser parceiro dos festejos, com cobertura em todos os veículos.

Veja as atrações do São João de Maracanaú:

Dia 6

Bell Marques

Xand Avião

Felipe Amorim

Dia 7

Taty Girl;

Léo Santana.

Dia 13

Wesley Safadão;

Natanzinho Lima, além de outros nomes.

Dia 14

Henry Freitas;

Leonardo;

Zé Vaqueiro.

Dia 18

Nattan;

Mari Fernandes;

Leo Foguete e mais.

Dia 20

Maiara & Maraisa;

Zé Cantor;

Lagosta Bronzeada.

Dia 27

Jorge & Mateus;

Seu Desejo;

Litto Lins e mais.

Dia 28 (encerramento)

Simone Mendes;

Toca do Vale;

Matheus Fernandes.

De acordo com Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares, a renovação da parceria reforça o compromisso do SVM com a cultura nordestina e amplia as possibilidades de divulgação do evento. “O São João de Maracanaú cresce a cada ano e, junto com o SVM, conseguimos levar essa festa para mais pessoas, valorizando as tradições locais e criando oportunidades para o mercado publicitário”.

Legenda: Espaço de eventos contará com diferentes espaços 'instagramáveis' Foto: Ismael Soares/SVM

Para Fábio Ambrósio, diretor de programação do Sistema Verdes Mares, a transmissão do evento pela TV Verdes Mares será um dos destaques desta edição. “O São João de Maracanaú tem um papel importante no calendário cultural do estado, e poder levar essa festa para um público ainda maior por meio da nossa programação fortalece essa tradição. A expectativa é que essa edição supere as anteriores em alcance e engajamento, consolidando ainda mais o evento como um dos maiores do Nordeste”.

Evento movimento emprego e renda

Gerson Cecchini, vice-prefeito de Maracanaú e coordenador geral do São João de Maracanaú.aponta que a expectativa é que o evento movimente mais de R$ 100 milhões, além de criar cerca de 4,5 mil empregos diretos e indiretos.

A promoção do evento pelo Sistema Verdes Mares, iniciada em 2024, contribuiu para fortalecer ainda mais a imagem do São João de Maracanaú, tanto em nível estadual quanto nacional. Em 2025, vamos repetir essa parceria e, com a força e grande audiência da Verdes Mares, fazer o evento ainda mais forte e com um público superior ao do ano passado que foi recorde de 2,5 milhões, garantindo a consolidação de Maracanaú como o maior São João do Planeta. Nesta edição vamos trazer muitas novidades e grandes atrações que iremos anunciar no lançamento oficial Gerson Cecchini vice-prefeito de Maracanaú

São João de Maracanaú: metrô terá funcionamento especial

Durante o mês de junho, o Metrofor vai ampliar os horários de funcionamento para atender ao público que vai prestigiar o São João de Maracanaú.

"O Metro for vai estender o horário de ida e vida para Maracananaú, porque ele finaliza por volta de 11:30 da noite, 23:30 e eles vão até 7 da manhã, possibilitando que as pessoas que venham de Pacatuba e de Fortaleza tenham uma nova outra opção de transporte", explica Gerson Cecchini.