Prisão de Lenno, da banda Desejo de Menina, é revogada e ele deve deixar penitenciária

A prisão preventiva do cantor Lenno Ferreira foi revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), por meio da Vara Única de Santa Maria da Boa Vista. O Diário do Nordeste confirmou a informação com um dos representantes da banda Desejo de Menina e com a defesa do cantor, na manhã desta terça-feira (3).

Lenno foi preso preventivamente, na madrugada do domingo (1º), devido ao cumprimento de um mandado de prisão expedido pela justiça pernambucana. Ele foi detido por volta das 2h, em João Pessoa, logo após uma apresentação realizada no bairro de Jaguaribe, em um evento de São João.

Com o alvará de soltura, o cantor deve ser solto nas próximas horas da Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o Presídio do Roger.

Cantor não havia ingerido bebida ou outras substâncias, afirma defesa com laudo da PRF

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, os advogados Rafael Lino e Marcílio Rubens informaram que o pedido de prisão foi imposto baseado apenas no depoimento do condutor do outro veículo envolvido no acidente e sem a apresentação de laudos técnicos conclusivos.

"Após a interposição do pedido de revogação, o juízo competente reconsiderou a decisão inicial a partir da análise de acervo técnico probatório colacionado posteriormente, que evidencia a inconsistência dos elementos acusatórios iniciais", informou defesa em comunicado.

Ainda segundo Lino e Rubens, no dia do acidente, Lenno ficou no local até a chegada do socorro e de autoridades policiais. Ele também se apresentou voluntariamente à polícia judiciária através dos advogados.

Outra informação da defesa é que o artista não apresentava sinais de embriagues e tão pouco usou de substâncias psicoativas, conforme laudo técnico da Polícia Rodoviária Federal

Mulher morreu em acidente que cantor se envolveu

O acidente aconteceu no dia 5 de maio, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão em Pernambuco. Na ocasião, um carro de luxo dirigido pelo cantor Lenno Ferreira colidiu com uma van, no quilômetro 116 da BR-428.

Uma mulher de 33 anos, identificada como Thiara Freire, morreu e outras sete pessoas ficaram feridas.

Veja nota completa da defesa de Lenno:

"Em relação ao caso Hênio Ferreira dos Santos, conhecido artisticamente como "LENNO", a defesa constituída esclarece o seguinte:

A prisão foi imposta imediatamente após um acidente de trânsito, ocorrido em 5 de maio, baseando-se preponderantemente no depoimento do condutor do outro veículo envolvido no acidente e sem a apresentação de laudos técnicos conclusivos.

Após a interposição do pedido de revogação, o juízo competente reconsiderou a decisão inicial a partir da análise de acervo técnico probatório colacionado posteriormente, que evidencia a inconsistência dos elementos acusatórios iniciais.

Importante ressaltar que:

No dia do acidente, LENNO permaneceu no local até a chegada do socorro, assim como, das autoridades policiais competentes; LENNO se apresentou voluntariamente à polícia judiciária através de seus advogados constituídos, os quais mantiveram contato com a autoridade policial e peticionaram nos autos do Inquérito Policial, demonstrando desde o início sua disposição em colaborar com as investigações; O laudo técnico da Polícia Rodoviária Federal é claro ao confirmar que LENNO não apresentava sinais de embriaguez e nem de uso de substâncias psicoativas no momento do acidente; Ademais, restou esclarecida a concorrência do motorista da Ducato Minibus, que transportava passageiros, na dinâmica do acidente, realizou uma manobra proibida (ultrapassagem em faixa contínua) e que comprometeu a regularidade da condução.

A decisão judicial de revogação da prisão preventiva, acertadamente, considerou que não havia mais fundamentos que justificassem a medida extrema, uma vez que Hênio não representava risco à ordem pública ou à instrução criminal. Assim, a liberdade foi concedida.

Ressaltamos que a repercussão midiática que precipitou os apontamentos acerca dos fatos, sem maiores esclarecimentos, vem trazendo graves implicações à carreira de LENNO, um artista renomado, afetando sua imagem e compromissos profissionais.

A decisão da Justiça reflete a importância da presunção de inocência e do direito à defesa.

Agradecemos a atenção de todos e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos"