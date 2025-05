Cantora leva garrafada na cabeça durante briga em Crato

A cantora Greycielle Nunes teve a testa cortada após ter uma garrafa de vidro quebrada na cabeça durante uma briga iniciada em um bar, no município de Crato (CE), na madrugada de domingo (25). Em entrevista ao Diário do Nordeste, o produtor da cantora declarou que ela estava em um momento de descontração com amigos quando foi atacada.

Em vídeo publicado no Instagram, Greycielle explicou não ter motivo para sofrer agressão. Ainda em postagem, ela desmentiu a informação que circula sobre ela ter "dado em cima de alguém".

Veja cena:

Nas imagens, a cantora aparece ao chão no meio de uma via pública sendo atacada por uma mulher. Outras tentam separar elas.

Em um rápido momento, a mulher que agredia Greycielle puxa uma garrafa de vidro e desfere o objeto contra a cabeça da cantora ao chão. De imediato, a cabeça da cantora começa a sangrar.

Cantora desmente boato

Nesta segunda-feira (26), Greycielle Nunes publicou stories em hospital após levar pontos na testa. Em vídeo, ela fala sobre o estado de saúde e desmente informação sobre a briga.

"O pessoal tá dizendo aí que, tipo, foi questão de que eu dei em cima de alguém. Mano, sem cabimento. Não tem nem medo de dizer, ó. Olha para a minha cara aqui, eu não tenho pressa de dar em cima de ninguém, principalmente porque não é da minha índole fazer isso aí. E segundo, porque eu já tenho uma pessoa e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, entendeu? Já era", informou Greycielle Nunes.

O produtor da cantora informou que ela deve fazer Boletim de Ocorrência logo após se restabelecer psicologicamente após o ataque.

O Adegas Budas Bar, local onde a cantora estava com amigos, emitiu nota informando que a confusão não ocorreu dentro do estabelecimento.

"Em relação ao episódio ocorrido nas imediações do nosso estabelecimento, não temos conhecimento das motivações do desentendimento, uma vez que o fato não envolveu nossa equipe e nem se originou dentro de nossas dependências. Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos que não compactuamos com qualquer tipo de violência. Ressaltamos ainda que não temos controle sobre ações de terceiros ou situações que ocorram em via pública, as quais fogem de nossa responsabilidade", informou o bar em comunicado.