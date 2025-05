Sanfoneiro Wanderley do Nordeste morre aos 52 anos, no Interior da Bahia

O músico Wanderley José da Silva, de 52 anos, conhecido como "Wanderley do Nordeste", morreu nessa sexta-feira (16), no Interior da Bahia. As informações foram repassadas pela família à TV São Francisco, afiliada da TV Globo.

Wanderley estava na casa da mãe, no município de Andorinha, quando passou mal e precisou ser levado a um hospital da região. Os familiares explicaram que o sanfoneiro tinha problemas nos rins, mas não especificaram a doença.

Ele morreu após uma tentativa de entubação, enquanto aguardava transferência para uma unidade hospitalar de Juazeiro.

Segundo o g1, o velório acontece na Fazenda Baraúnas, na zona rural de Andorinha, e o sepultamento está previsto para as 16h deste sábado (17), em Jaguarai. Wanderley deixa dois filhos.

Quem era Wanderley do Nordeste?

Wanderley era famoso na Bahia, onde participava e tocava em festas e eventos populares. Durante os mais de 30 anos de carreira, gravou oitos CDs e um DVD.

Além dos problemas nos rins, o músico enfrentou um tumor no intestino em 2016. Na época, precisou passar por diversas cirurgias e sessões de quimioterapia.

"Eu nem imaginava o tanto de fã que eu tinha, amigos que eu tenho de verdade, uma família que eu construí e eu não sabia o tamanho dessa família", agradeceu, em entrevista ao g1.

Depois da recuperação, voltou aos palcos em 2017, atrelando o forró e a religiosidade, quando passou a também se apresentar em igrejas e outros templos católicos.

