Zé Cantor comemora 20 anos de Solteirões com DVD em dois dias de festa em Fortaleza

Uma das bandas mais icônicas do forró cearense ganhará homenagem em formato de produção audiovisual, em Fortaleza (CE). Zé Cantor, ex-vocalista do grupo, é quem encabeça o DVD que reunirá grandes participações no Colosso Fortaleza, no sábado (17) e domingo (18).

No sábado, o projeto "Solteirões 20 Anos, de Zé Cantor" vai gravar imagens do anfitrião para o DVD e o público vai curtir shows completos das bandas Forró Real, Noda de Caju e Lagosta Bronzeada.

Já no domingo, a festa continua com participações especiais que marcaram a história do Solteirões e da própria carreira de Zé Cantor. Estão confirmados: Taty Girl, maior parceira de Zé Cantor durante a trajetória na banda; João Bandeira, que revelou Zé Cantor para o mundo do forró; Monique Pessoa; além da romântica Limão com Mel, e dos artistas Zé Vaqueiro, Raí Saia Rodada e Henry Freitas, representando a nova geração do gênero

Ingresso duplo

Quem adquirir ingresso para o dia 17 terá acesso gratuito ao evento do dia 18. A ação foi uma forma do cantor presentear os fãs que o acompanham desde os tempos áureos do Solteirões do Forró.

Reconhecido por sua voz marcante e carisma inconfundível, Zé Cantor se consolidou como ícone da música nordestina, levando o forró das casas de show do interior aos maiores palcos do país. No repertório da gravação não vão faltar sucessos que embalaram milhares de fãs, como Pompom Piri, Lapada na Rachada e Carro Pancadão, relembrando a fase de ouro da banda e a revolução que o Forró no Sítio trouxe para o entretenimento cearense.

Serviço

Forró No Sítio & Gravação do DVD Zé Cantor | Solteirões 20 Anos

Quando: 17 e 18 de maio

Local: Colosso Fortaleza

Abertura dos portões: 17h

Ingressos: Brasil Ticket

Ingressos do dia 17/05 são válidos para o evento do dia 18/05.