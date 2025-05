Natanzinho Lima grava clássicos nacionais em cenário com caminhão em BH

Dos nomes da música da atualidade, ele é um dos que não tem medo de ser verdadeiro. Carregado de sotaque e expressões regionais, o cantor Natanzinho Lima levou o melhor de si carregado de arrocha para um novo público — com a gravação de uma produção audiovisual em Belo Horizonte (MG), no último sábado (10). O sergipano levou 25 mil pessoas ao Mineirão. Com uma plataforma nas alturas, um caminhão e pirotecnia, ele animou os fãs em um palco gigante.

O repertório contou com mais de 30 músicas, entre inéditas e regravações surpreendentes de clássicos nacionais, como Kid Abelha, Legião Urbana e Raça Negra, todos repaginados com a sonoridade única do brega que consagrou o cantor.

Assista à entrevista:

O repertório ainda contou com interpretações de músicas de artistas como Marília Mendonça, Bruno e Marrone, Jorge e Mateus. O mais curioso de todo o repertório do sergipano foi entender o quanto ele conseguiu encaixar no arrocha os diferentes timbres de outros gêneros dentro da própria música. Não é tarefa fácil.

Eu queria gravar uma DVD aqui porque eu queria conquistar outro espaço, entendeu? A gente já tocou na Bahia, no Rio de Janeiro, em vários estados. Eu tenho um sonho que o meu trabalho seja reconhecido no Brasil. E eu nunca tinha tocado em BH, então eu quis fazer meu DVD aqui para que a galera conhecesse meu trabalho Natanznho Lima Cantor

Nova label em planejamento

Mesmo com a rápida ascensão, Natanzlnho Lima já soma grande público com um label. Com apenas seis meses de carreira, ele lançou o projeto "No 12"— algo não tão comum no mercado para quem está iniciando na música.

"Fizemos Brasília, Manaus, Bahia, Piauí e também Rio de Janeiro. Foi uma loucura. Então, é uma coisa que eu tô muito feliz também que é a nossa label. Mas eu tenho uma boa coisa em mente ainda para fazer, um projeto, estilo label", adiantou o artista à coluna.

Dentro da produtora do cantor Wesley Safadão, a Camarote Shows, o cantor Natanzinho se destaca por ser um dos produtos mais rentáveis financeiramente ao escritório.

*O jornalista viajou para Belo Horizonte a convite do cantor