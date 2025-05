Fortalezenses preferem as festas juninas ao Carnaval, revela pesquisa

Além de ser o gênero musical preferido dos fortalezenses, com base na pesquisa "Cultura nas Capitais", o forró também influencia no gosto pelas festas populares da capital cearense. Conforme levantamento, as festas juninas foram destacadas como o evento cultural mais relevante entre os moradores de Fortaleza, segundo levantamento.

O estudo sobre hábitos culturais - feita pela JLeiva Cultura & Esporte, com patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet - apontou que, de forma espontânea, 15% dos entrevistados que afirmaram que o evento cultural mais importante da cidades está na categoria festejos juninos e arraiás . O índice é mais que o dobro das menções ao Carnaval (7%) e à música (7%).

Veja também É Hit Forró reina absoluto como gênero preferido do fortalezense em pesquisa; veja ranking Verso Fã de São João, servidor público lidera quadrilha e guarda mais de 100 figurinos juninos

A pesquisa também revela que, na prática, as festas juninas são as mais frequentadas pela população. Entre os moradores que afirmaram ter ido a festas populares nos 12 meses anteriores à coleta, 74% participaram de festas juninas, enquanto 40% estiveram em blocos de Carnaval e 25% em desfiles carnavalescos.

Nesta edição da pesquisa "Cultura nas Capitais" foram ouvidas 19.500 pessoas, moradoras de todas as capitais brasileiras — as 26 estaduais, além de Brasília — com idade a partir de 16 anos, de todos os níveis socioeconômicos, entre os dias 19 de fevereiro e 22 de maio de 2024. As pessoas foram abordadas pessoalmente em pontos de fluxo populacional

No total, apenas 32% da população de Fortaleza declarou ter ido a alguma festa popular no período pesquisado. Entre esses, além das festas juninas e carnavalescas, destacam-se como eventos frequentados as festas religiosas (7%), festas folclóricas (4%) e festas do boi (2%).

A pesquisa confirmou riquezas já bem conhecidas da cultura em Fortaleza, como a força do forró e das festas juninas. E, embora tenha apontado que a cidade fica abaixo da média das capitais em muitas atividades, revela também que há um grande público potencial a ser conquistado, especialmente para shows e apresentações de teatro. Vale a pena os produtores culturais e o setor público olharem essas áreas com atenção João Leiva. Coordenador da pesquisa

O cenário da capital cearense se parece muito com o nacional. 78% dos frequentadores de eventos populares nas capitais brasileiras participaram de festas juninas nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa e 48% foram a desfiles ou participaram de blocos de carnaval. Em nenhuma cidade, o carnaval apareceu à frente. Em Recife, elas aparecem tecnicamente empatadas.

João Leiva explica que o resultado pode ser explicado pela dinâmica das festas. Enquanto as festas juninas são mais descentralizadas, sendo realizadas inclusive em escolas e igrejas, são brincadas por um período mais longo que o Carnaval.

Halleluya e Expocrato foram lembrados

Outros eventos lembrados espontaneamente pelos fortalezenses incluem o Réveillon, a Bienal do Livro, o Theatro José de Alencar, o Maracatu, o Festival Halleluya e a Parada LGBTQIA+.

No campo das festas populares, os moradores também citaram manifestações como a Festa da Vaquejada, Festa de Ano Novo, Festival da Sardinha, Capoeira, Expocrato, eventos de futebol e festas escolares.

O resultado da pesquisa aponta para uma valorização das tradições juninas não apenas na memória afetiva e simbólica dos moradores, mas também na adesão prática da população aos eventos típicos de São João.

Lei condecora São João como manifestação da cultura nacional

Legenda: São João de Maracanaú Foto: Ismael Soares/SVM

Os dados da pesquisa "Cultura nas Capitais" vão ao encontro do reconhecimento dos festejos juninos, por parte do governo federal, ocorrido em 2024. Em 24 de junho, dia de São João, a quadrilha junina foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. A Lei Nº 14.900/2024 tornou oficial a decisão. Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, ela foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com a sanção presidencial, o estilo de dança foi integrado ao grupo que inclui também as escolas de samba, o forró e as festas juninas.

O diretor de Promoção das Culturas Populares da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) do Ministério da Cultura (MinC), Tião Soares, destacou, na época, a importância do título. “As quadrilhas juninas são importantes manifestações das culturas populares e tradicionais do Brasil. Elas representam alta relevância de nosso patrimônio cultural nacional, pois resgatam tradições, reconhecem, valorizam e fortalecem identidades regionais, nacionais e promovem a inclusão social através da participação coletiva, característica peculiar das festas populares do Brasil”.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa inédita revela os hábitos culturais dos moradores de Fortaleza. Além de trazer as festas mais frequentadas pelos fortalezenses, aponta também os "queridinhos" da música, equipamentos culturais mais conhecidos, quais as atividades culturais mais prestigiadas, entre outras informações.

Nesta edição da pesquisa "Cultura nas Capitais" foram ouvidas 19.500 pessoas, moradoras de todas as capitais brasileiras — as 26 estaduais, além de Brasília — com idade a partir de 16 anos, de todos os níveis socioeconômicos, entre os dias 19 de fevereiro e 22 de maio de 2024. As pessoas foram abordadas pessoalmente em pontos de fluxo populacional.

Ao todo, os pesquisadores foram distribuídos por 1.930 pontos de fluxo (entre 40 e 300 por capital), em regiões com diferentes características sociais e econômicas. Os entrevistados respondiam até 61 perguntas, além das relacionadas a características sociais e econômicas (como escolaridade, cor da pele etc.). O instituto responsável pelo estudo é o Datafolha.