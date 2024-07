Padre Fábio de Melo se apresenta no Festival Halleluya nesta sexta-feira (19); confira programação

Uma das atrações mais aguardadas, o Padre Fábio de Melo sobe ao palco do Festival Halleluya na noite desta sexta-feira (19). Além do sacerdote, o evento religioso ainda contará com outras apresentações musicais e diversas atividades culturais e espirituais.

Dando início aos shows desta noite, o cantor Thiago Brado é o primeiro a subir ao palco, sendo substituído por Adriana Arydes, na sequência. Após as apresentações dos artistas, é a vez do Padre Fábio de Melo emocionar o público com grandes sucessos.

O encerramento fica por conta do grupo Adoração e Vida, que se apresenta junto ao missionário Walmir Alencar. A expectativa é de que o show proporcione um momento de adoração profunda através da música.

CONFIRA OUTRAS ATRAÇÕES DO EVENTO

Espaço da Misericórdia : com sacerdotes disponíveis para confissão e missionários para atendimento ao público com oração e aconselhamento;

: com sacerdotes disponíveis para confissão e missionários para atendimento ao público com oração e aconselhamento; Espaço Adventure : com atrações musicais, campeonato de skate, BMX, dança e batalha de rima;

: com atrações musicais, campeonato de skate, BMX, dança e batalha de rima; Espaço Cultural : com mostra de documentários e séries em parceria com a Lumine, palestras e atrações musicais;

: com mostra de documentários e séries em parceria com a Lumine, palestras e atrações musicais; Expo Halleluya : com expositores, estandes de parceiros e venda de produtos. Além do palco street com atrações musicais durante a noite;

: com expositores, estandes de parceiros e venda de produtos. Além do palco street com atrações musicais durante a noite; Halleluya Kids: com programação especial para as crianças, incluindo missa, teatro e brincadeiras.

SERVIÇO

Show do Padre Fábio de Melo no Festival Halleluya