26ª edição do Festival Halleluya começa nesta quarta-feira (17) com 19 atrações

O Festival Halleluya voltou à capital cearense para sua 26ª edição. Entre os dias 17 e 21 de julho, o evento reunirá 19 atrações locais e nacionais no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), a partir das 18 horas, com entrada gratuita.

Com mais de duas décadas de história, o evento se consolidou como um dos principais eventos religiosos do país, atraindo anualmente mais de um milhão de fiéis de todo o Brasil e do exterior. Em 2024, o festival promete uma experiência ainda mais especial, com uma programação diversificada que contempla shows musicais, palestras, atividades para crianças, espaços de oração e ações solidárias.

O Palco Alive será cenário de apresentações de renomados artistas da música católica, como Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, Missionário Shalom, Fraternidade São João Paulo II e Suely Façanha. Além do ambiente principal, o festival contará com outros espaços e mais três palcos espalhados em uma arena de mais de 80 mil metros quadrados.

Os visitantes poderão participar de diversas atividades, como: