Técnicos de enfermagem da extinta Fagifor serão alocados no IJF para suprir déficit, promete Evandro Leitão

A falta de profissionais de saúde suficientes para a assistência no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, já tem uma das soluções em curso pela gestão: parte dos técnicos de enfermagem aprovados no concurso da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) serão alocados no hospital.

A informação foi revelada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em entrevista ao Diário do Nordeste e à Verdinha FM 92.5, na manhã desta quinta-feira (10).

De acordo com Riane Azevedo, superintendente do IJF, a unidade de saúde funciona com 350 técnicos de enfermagem a menos do que o ideal, tanto para a demanda que já existe quanto para possibilitar a abertura de novos leitos e áreas de assistência.

Uma das soluções, então, conforme Evandro, é alocar os aprovados na Fagifor, criada em 2014 e extinta na reforma administrativa realizada pelo atual gestor da capital cearense.

“Estamos dialogando com a Dra. Riane sobre a deficiência de técnicos no IJF. Estamos remanejando alguns técnicos que eram da Fagifor, claro que não nessa quantidade de 350 que tem demanda, mas alguns já estamos alocando lá”, pontuou.

O prefeito não detalhou quantos profissionais já foram ou serão destinados ao instituto.

950 vagas da Fagifor

O último concurso da extinta Fagifor, cujo resultado foi divulgado em 2024, ofertou, ao todo, 2.241 vagas para diversas funções, com 5% destinadas para candidatos com deficiência e 20% para negros.

O edital listava 950 vagas somente para o cargo de técnico de enfermagem, sendo 159 para jornada de 40 horas semanais, 714 para o regime de 12h por 36h e 77 para técnico socorrista, também com regime 12x36h.

Não foi informado balanço de quantos ainda não foram convocados.

Ao todo, a extinção da Fagifor afetou diretamente quase 4 mil pessoas, entre empregados que já atuavam na entidade e candidatos aprovados no certame. A fundação tinha o objetivo de auxiliar na gestão hospitalar, o que, para Evandro, “não tinha sentido”.

“Extinguimos, porque ela não funcionava como deveria. Era só pra administrar servidores, e para isso já temos a SMS (Secretaria Municipal de Saúde)”, ponderou.

Concurso para técnicos de enfermagem

Além da lotação de técnicos da Fagifor, a Prefeitura de Fortaleza está se “planejando para que, num curto espaço de tempo”, seja feito um novo concurso para técnicos de enfermagem, com o objetivo principal de atender o déficit do IJF.

“Ainda está em estudo, não estou firmando compromisso, mas estamos estudando. Isso requer tempo”, salienta Evandro.

Ouça entrevista completa na Verdinha:

A medida reforça outra decisão da gestão municipal ligada a trabalhadores da saúde: ainda neste mês, será aberto um edital de seleção pública para diretores dos 134 postos de saúde da capital, como anunciou o prefeito em live do PontoPoder, do Diário do Nordeste, na manhã desta quinta-feira (10).

De acordo com Evandro, a contratação a partir desta modalidade busca profissionalizar a gestão, priorizando a “meritocracia” na ocupação de cargos estratégicos.