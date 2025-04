Pai compra berço em loja online e recebe chinelos nas vésperas do nascimento de filho, em Fortaleza

Após realizar uma compra pela internet, o policial judicial Fabiano Cavalcante, de 63 anos, teve uma surpresa com o pedido. No último dia 11 de março, o morador do bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, fez a compra de um berço na Shopee, em meio aos preparativos para a chegada de seu primeiro filho Hércules, que deve nascer em maio.

No entanto, ao receber o pedido no final do mês passado, descobriu que veio um par de chinelos. A esposa dele, Jade Cavalcante, recebeu a encomenda, enquanto ele estava no trabalho, e percebeu o erro somente no dia seguinte.

"Fiquei muito decepcionado, porque você compra uma coisa para o seu filho, que pode nascer a qualquer momento. Você compra uma coisa e ela não chega. E passou por duas alfândegas, na China e no Brasil. Não entendo como ninguém vê essa incoerência". Fabiano Cavalcante Policial judicial

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Fabiano revelou que a etiqueta do pacote detalhava que era um berço. "Era para ser o berço. Li, vi que tinha o nome do berço no envelope. Veio um pacote bem fininho. Mostra que é um sistema alfandegário frágil, que não percebe que o objeto não é compatível", reclamou.

Veja também PontoPoder Recurso é retirado, e Justiça do Ceará autoriza realização da Paixão de Cristo em Pacatuba Ceará Meia tonelada de cabelos humanos apreendida pela Receita Federal é doada para confecção de perucas em Fortaleza

Devolução do dinheiro

Ao notar o erro no item, Fabiano logo tentou entrar em contato com a Shopee. A plataforma de compra online fez o ressarcimento total do valor de aproximadamente R$ 250. Inicialmente, eles pagaram apenas 175 reais, mas o restante foi pago no começo de abril.

Depois do estresse com o pedido pela Shopee, o policial fez uma nova compra, dessa vez por uma grande loja de departamento. O novo berço está previsto para chegar amanhã (14).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.