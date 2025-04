Lady Gaga chegou ao Rio em avião avaliado em R$ 728 milhões; conheça o modelo

Lady Gaga chegou ao país na madrugada desta terça-feira (29) a bordo de um Boeing 737 MAX 9, da Copa Airlines. Com capacidade para 180 passageiros, a aeronave custa cerca de US$ 128,9 milhões (R$ 728,28 milhões), segundo a última cotação do dólar. O modelo depende da configuração dos assentos.

Segundo a fabricante Boeing, a aeronave tem a “maior eficiência, melhor desempenho ambiental e maior conforto para os passageiros no mercado de aeronaves de corredor único”, que configura uma viagem sem escalas. A artista veio do México, país que faz parte da turnê Mayhem.

Legenda: Segundo a fabricante, a aeronave dispõe de dois modelos diferentes, mas capazes de realizar uma viagem inteira de corredor único, sem escalas Foto: Divulgação / Boeing

Legenda: A Boeing diz que os passageiros podem desfrutar de paredes laterais e janelas modernas e esculpidas, iluminação LED e compartimentos de armazenamento superiores maiores e giratórios. Foto: Divulgação / Boeing

O avião pode voar até 3.595 milhas náuticas (6.657 km) e pesa 88 toneladas. Conforme a Copa Airlines, ela dispõe de duas configurações de modelos padrão, sendo a primeira, 9-A, com 16 assentos na “Classe Executiva Dreams” e 150 na cabine principal, e a segunda, 9-B, com 12 assentos na Executiva e 163 na cabine.

Aviões jumbo e mega estrutura

Para o maior show da sua carreira, nomeado de ‘Mayhem on the Beach’, onde são esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas, Gaga veio acompanhada de ao menos seis pessoas da sua equipe pessoal, mas o restante da estrutura do show veio em duas aeronaves jumbo, com 250 pessoas distribuídas nos voos.

Segundo o g1, os dois aviões jumbos pesam 82 toneladas cada, sendo que o palco terá um total de 1.260 metros quadrados, cerca de 50% maior que o de Madonna no ano passado. Para facilitar a visão de quem estiver na praia, ele estará a 2,20 metros de altura da base na areia.

Toda equipe vai ocupar dezenas de quartos em Copacabana Palace, reservados inteiramente para a preparação do show, com espaço para ensaios e outras atividades.