O palco que receberá a cantora Lady Gaga para um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, já começou a ser montado. A apresentação está marcada para o dia 3 de maio. A expectativa da Prefeitura do Rio, responsável pela organização, é de que mais de um milhão de pessoas compareça para prestigiar a artista.

Lady Gaga em Copacabana

O show foi confirmado no último 21 de março. À época, Gaga se manifestou e disse que se sentiu honrada pelo convite para cantar no RJ.

"Durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos 'little monsters'. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizada", lembrou ela.

Em 2017, a também atriz e compositora tinha data marcada para se apresentar no palco do Rock in Rio, mas teve de cancelar em cima da hora porque precisou ser internada para tratar dores severas causadas pela fibromialgia, síndrome que se manifesta, principalmente, na musculatura. "Tenho que cuidar do meu corpo", justificou.

A intérprete de "Poker Face", "Judas" e "Shallow" foi substituída, no dia, pela banda Maroon 5.

Show no Rio de Janeiro

O show gratuito de Gaga no Rio de Janeiro foi anunciado pela Prefeitura no dia 21 de março, em entrevista coletiva no Teatro Prio, na Gávea, Zona Sul da cidade. Nas redes sociais, o prefeito, Eduardo Paes (PSD), brincou que não teria ingressos para o espetáculo porque seria "aberto e de graça".

Esta é a segunda vez que a Prefeitura do Rio promove um show gratuito com artista internacional nas areias de Copacabana. No ano passado, Madonna foi a convidada para se apresentar em frente ao Copacabana Palace. Ela trouxe ao País o encerramento da turnê mundial The Celebration Tour.