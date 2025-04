Andréia Horta critica homens 'tóxicos e misóginos' em meio a polêmica envolvendo Cauã Reymond

A atriz Andréia Horta foi às redes sociais, na manhã desta quinta-feira (17), publicar um texto "enigmático" sobre homens "tóxicos, misóginos, violentos" que precisam sofrer "consequências" diante de comportamentos inadequados.

"Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau-caráter é denunciado, isso precisa ser escutado, e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é, no mínimo, doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias", escreveu a atriz no Instagram.

O texto veio à tona em meio às polêmicas que envolvem Cauã Reymond. Desde que o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, publicou que o ator e sua parceira de elenco em "Vale Tudo", Bella Campos, teriam protagonizado uma discussão no estacionamento dos Estúdios Globo, diversos artistas têm se pronunciado nas redes sociais sobre homens com comportamentos inadequados, mas sem citar o nome do colega.

Alice Wegmann, que também integra o elenco da novela, foi uma das primeiras que se manifestaram. Depois dela, a atriz e ex-BBB Grazi Massafera, com quem Cauã viveu um relacionamento, postou uma foto de uma caneca com a frase "lágrimas do patriarcado".

Outra ex-namorada do ator, Mariana Goldfarb também desabafou em seu perfil nas redes socais, dizendo: “Tudo o que eu falei sobre misoginia, violência, machismo, está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora, vou assistir de camarote”.

Andréia e Cauã protagonizaram novela

Após a publicação de Andréia no Instagram, seguidores da atriz lembraram que ela e Cauã Reymond protagonizaram a novela “Um Lugar ao Sol”, exibida em 2021 pela TV Globo.

No desabafo, a atriz também fez diversos questionamentos polêmicos, como: “Por que ainda esses homens seguem impunes, fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?”, disparou.

Confusão com Bella Campos

De acordo com a revista Veja, a confusão entre Cauã e Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo teria começado quando a atriz foi tirar satisfação com o ator sobre uma queixa que ele teria feito à direção da novela sobre a atuação dela. Ele negou ter feito críticas ao trabalho da colega e disse que a situação se resolveu no local.

A colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, disse, no entanto, que a crise entre os artistas teria começado ainda antes da estreia da trama e que Bella teria chegado a formalizar uma queixa na emissora sobre a conduta do colega. A atriz teria relatado que Cauã era “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista".