Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, posta primeira foto do casal

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi publicou pela primeira vez, na noite de quarta-feira (16), uma foto ao lado do namorado, o cantor Belo.

“Te amo”, escreveu na legenda de imagem. Rayane ainda exibiu nos Stories momentos românticos do casal em um hotel, com direito à decoração no quarto, espumante e piscina privativa.

Ela também contou na rede social que eles estavam no local comemorando o aniversário do empresário Alfredo Santana.

Romance

Rayane confirmou o romance com Belo ao participar de um cruzeiro, no qual o artista era a principal atração, em dezembro de 2024. Em um dos shows, ela esteve na primeira fila e, em certo momento, Belo desceu do palco e cantou para ela.

Belo não assumia um namoro desde o fim do casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa.

Quem é Rayane Figliuzzi

Natural de Petrópolis, Ray se descreve nas redes sociais como atriz e empresária. Ela tem passagem pela polícia por estelionato e por supostamente fazer parte de uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito. Ela chegou a ser presa em 2022. O mandato dela foi cumprido em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Trabalha como modelo em eventos, catálogos e chegou a fazer curso de interpretação na escola do diretor Wolf Maya. Tem um filho de 3 anos idade. Em 2020, ganhou holofotes por ser a parceira do rapper norte-americano Tyga, na passagem dele pelo Brasil. Os dois se conheceram através de um amigo em comum, e logo ela se tornou presença constante nas visitas dele pelo País.