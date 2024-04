Belo e Gracyanne Barbosa terminam relacionamento de 15 anos

Belo e Gracyanne Barbosa confirmaram, nesta quinta-feira (18), que estão separados após 15 anos de relacionamento. A informação havia sido divulgada inicialmente pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

"O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira", diz o comunicado da assessoria do artista. "Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual", atesta a nota da modelo de fisiculturismo.

Segundo Pasin, o término teria sido motivado por desgastes entre os dois. No entanto, eles seguem amigos e continuam morando juntos, apesar de Belo estar planejando se mudar da residência do agora ex-casal para morar no bairro Recreio, no Rio de Janeiro.

Apesar de o colunista afirmar que o fim da relação ocorreu há mais de oito meses, Belo e Gracyanne fizeram publicações nas redes sociais com declarações de amor há menos de quatro meses.