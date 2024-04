Letícia Cazarré comove seguidores ao mostrar primeiros passos da filha

Letícia Cazarré emocionou os seguidores ao compartilhar imagens da pequena Maria Guilhermina, em seu story no Instagram, nesta quarta-feira (17). A bebê, de 1 ano e 10 meses, fruto da união da jornalista com Juliano Cazarré, aparece dando os primeiros passos. Na legenda da publicação, a mãe escreveu: "Experimentando andar".

Legenda: Momento foi compartilhado por Letícia Cazarré nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram @leticiacazarre

O que chama mais atenção no vídeo são as sandálias especiais que a garota usa. Os calçados são conectados aos da médica, permitindo que a profissional e a menina caminhem juntas. Com o acessório, a movimentação da bebê ocorre de maneira mais fácil para ela.

Lembrando que Maria Guilhermina nasceu com uma doença cardíaca rara. Ela foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, ainda durante a gestação, nos exames pré-natais. A rara doença congênita, que afeta uma a cada 10 mil crianças, é uma má formação da válvula tricúspide, que está à direita do coração e é considerada a "porta de entrada do órgão". O resultado é a dificuldade de respirar, podendo causar, ainda, cianose e arritmia.