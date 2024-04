Davi compartilha vídeo com Wanessa questionando chance de o baiano vencer o BBB 24

O que se publica online rapidamente ganha o mundo. Foi isso que ocorreu com o story compartilhado nesta quarta-feira (17), porém apagado, pelo campeão do BBB 24, Davi Brito, em que destacava o desdém de Wanessa diante do fato de o baiano poder vir a ser o vencedor do reality.

No vídeo repostado por Davi, Wanessa conversava com Alane, Beatriz e Matteus, ainda dentro do reality, sobre não reconhecer a vitória do baiano caso ela se concretizasse. “Pode o Brasil falar: ‘Campeão, Davi’. Pra mim nunca vai ser campeão”, disse.

Legenda: Davi compartilhou vídeo com fala de Wanessa durante o BBB Foto: Reprodução/Instagram @davioficialll

Alguns internautas viram o story e comentaram a publicação do mesmo em um perfil no Instagram. Teve quem defendeu o vencedor. "Tem que afrontar mesmo, ela merece", escreveu um. "Ele deve ter visto um pouco de tudo que ela falou, que isso daí ainda foi o menos pesado, ela falou tantas barbaridades sobre ele...", comentou outra pessoa. Outros saíram em defesa da cantora. "Dentro da casa ele sempre arrumava confusão para ficar em evidência, agora aqui fora ele tá fazendo igual, porque ele não fala do dia da expulsão dela que ele usou de má fé?", indagou outro. "Pra mim ele tbm nunca vai ser campeão, e espero que a Mani [namorada de Davi] leve metade do prêmio dele!", declarou mais uma.

Vale lembrar que Davi e a cantora enfrentaram diversos embates dentro do programa. Após o maior deles, a artista chegou a ser expulsa da casa, em 2 de março. Isso logo após o baiano ter se sentido agredido pela artista e fazer uma reclamação formal contra ela no confessionário.