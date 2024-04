Por que Davi ainda não reencontrou a namorada Mani após o BBB? Veja o que se sabe

Davi Brito, campeão do BBB 24, já se encontrou com sua família no Rio de Janeiro, porém ainda não teve a oportunidade de rever a namorada, Mani Rêgo, que esteve na torcida por ele durante todo o programa. O fato de o casal, que está junto há 1 ano e 6 meses, não ter se visto ainda gerou até especulações de que algo não estaria bem entre os dois, com o vencedor evitando estar com ela.

Na verdade, após o fim do reality, Davi teve que cumprir de imediato uma série de compromissos. Já na madrugada desta quarta-feira (17), ele esperou a sua vez de ser entrevistado pelo "Bate-Papo BBB", que só ocorreu perto de 3h da manhã, após Thaís Fersoza e Ed Gama conversarem com Isabelle e Matteus, os outros finalistas.

O programa durou até 3h30 e o baiano ainda continuou nos Estúdios Globo para outras conversas. Ansiosa, Mani chegou a postar nas redes sociais cobrando o diretor Boninho para liberar o namorado. "Boninho, bonitão, eu falo com quem para ver meu marido? Hein, Boninho, me responda, por favor. Amor, quero te ver", disse a comerciante, em vídeo publicado em seu Instagram.

No outro dia, a cozinheira e empresária foi para São Paulo, onde participou do "Encontro", com Patricia Poeta. Enquanto isso, o ganhador continuava no Rio de Janeiro e tomava café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você". Durante a refeição, o novo milionário confirmou que ainda não tinha tido tempo para um encontro íntimo com a namorada, Mani Rêgo. "Três meses não são brincadeira. É muita saudade", disse ele. O grande campeão contou que esperava reencontrar a amada na noite da última quarta-feira (17). "Calma que o calabreso está atacado".

Durante sua participação no "BBB - A Eliminação: O Reencontro", na noite também desta quarta-feira (17), o campeão brincou com a pressão do público para encontrar a namorada e, na sequência, a equipe do baiano usou as redes sociais para explicar o motivo do famoso não ter visto Mani ainda. “Sabemos que a agenda de um campeão de um reality é totalmente corrida e, devido aos compromissos, não conseguiu se reencontrar com a Mani. Mas podem ter certeza de que, assim que tiver oportunidade, nosso menino irá encontrá-la, assim como toda a sua família", escreveram para esclarecer os desencontros em meio aos compromissos na emissora.