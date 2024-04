Como foi o BBB Reencontro? Veja tudo o que aconteceu na reunião dos ex-brothers

Um dia após a final do BBB 24, na quarta-feira (17), os 26 integrantes do reality show se reuniram para participar do “BBB A Eliminação: O Reencontro”, exibido pelo Multishow e apresentado por Ana Clara. O especial acabou decepcionando os fãs do programa, que esperavam uma lavagem de roupa suja, o que não aconteceu.

Durante o especial, a produção exibiu momentos importantes do reality para os brothers. Ana Clara conversou com o campeão, Davi, e perguntou se ele já havia recebido o dinheiro do prêmio.

“Já está endinheirado? Foi picado pelo 'ricavírus’?”, perguntou ela. “Esperando abrir o Pix. Tentando criar coragem de abrir a conta para ver”, disse ele.

Ela ainda contou que demorou cinco meses para receber os prêmios quando participou do BBB 18.

Outro momento de destaque foi quando Davi falou sobre o reencontro com a companheira, Mani. Até ontem, eles não tinham se visto ainda, o que tem causado estranhamento dos fãs. “Hoje vai, hoje vai! A galera tá me apertando na internet lá, ‘bora, bora’”, disse ele sobre vê-la.

O reencontro também contou com a presença de Ed Gama e do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, que protagonizou um momento engraçado. Ele acabou falando um palavrão ao vivo. Rindo, Tadeu justificou: “Falei um palavrão. Esqueci que estou com o microfone. Que vergonha”.

Ana Clara também aproveitou o momento para explicar alguns memes que se destacaram no reality, como o do “produtos de limpeza em São Paulo”, que rolou durante conversa protagonizada por Davi e Nizam.

After secreto

Após a gravação do programa, alguns brothers participaram de uma festa secreta organizada por Yasmin Brunet, que repercutiu bem mais que o reencontro nas redes sociais. Giovanna, Luigi, Marcus Vinicius, Wanessa, Rodriguinho, Nizam, Vinicius, Lucas Henrique, Leidy Elin, Vanessa Lopes, Thalyta, Juninho, Michel, Raquele e Pitel estiveram na comemoração. Anny, que não fazia parte do grupo Gnomo no reality, também foi convidada e fez questão de curtir com os novos amigos.

Alguns brothers chegaram a fazer tatuagens, e Yasmin Brunet mostrou que deixou a treta com Rodriguinho de lado e aproveitou o after com ele.