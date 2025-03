Atual namorada de Belo comenta reencontro do cantor com Gracyane Barbosa

"Acredito que ciclos que se encerram de forma respeitosa mostram a maturidade das pessoas envolvidas", disse a influenciadora digital Rayane Figliuzzi sobre reencontro do namorado, o cantor Belo, com a ex dele, a musa fitness Gracyanne Barbosa.

Belo e Gracyanne estiveram juntos novamente no último domingo (23) durante exibição do programa Domingão do Huck. Na ocasião, depois de declararem carinho um pelo outro, após o fim do casamento de 16 anos, o músico ainda surpreendeu a ex-BBB.

Belo cantou a música "Reinventar" e ainda a convidou para dançar. Procurada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, para falar sobre o reencontro dos dois, Rayane Figliuzzi foi categórica: '“Isso não me incomoda nem um pouco, pelo contrário".

Boatos de seguidores

A declaração da influencer veio depois de os seguidores especularem que Rayane havia ficado chateada ao ver o ex-casal junto em rede nacional. A assessoria dela, porém, desmentiu os boatos. Destacou que a namorada de Belo havia ficado tranquila por entender e respeitar a história dele com Gracyane.

Entre outros acontecimentos no Domingão do Huck, esteve o fato de que Gracyanne, assim que subiu ao palco, foi, em tom de brincadeira, "apresentada" a Belo por Luciano Huck.

Legenda: Belo cantou a música "Reinventar" e ainda convidou Gracyanne para dançar Foto: Reprodução/TV Globo

Após os dois se cumprimentarem, a plateia começou a gritar para que se beijassem. O beijo, no entanto, não aconteceu. Huck, então, aproveitou para perguntar se o ex-casal mantinha boa relação após o término.

A ex-BBB respondeu: “Eu acho que é impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que de outra forma, vão permanecer sempre”.

Belo, por sua vez, disse: "A gente não se encontrou depois que ela saiu do Big Brother. Estou encontrando ela aqui e, lógico, tenho um carinho, um amor e um respeito muito grande por ela. Faz parte da minha vida, da minha história e nunca vai deixar de fazer".