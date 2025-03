Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi 11ª disputa do reality

Após voltar do paredão, Maike se tornou o novo líder do BBB 25. Os participantes disputaram a 11ª Prova do Líder do Big Brother Brasil 25 na noite desta quinta-feira (27). A dinâmica exigiu agilidade e concentração dos participantes, que lutam para permanecer dentro da casa em meio ao início do "Modo Turbo".

Na sexta-feira (28), acontece a Prova do Anjo, seguida da formação de paredão. Um dos emparedados será eliminado já no domingo (30).

Devido à nova dinâmica, o vencedor não terá direito à Festa do Líder.

Veja como foi a prova

Primeiro foram separados dois grupos de seis integrantes. Com uma urna para cada grupo, fichas de um a seis então foram sorteadas com os números formando duplas a partir dos dois grupos. Já na prova, pelas regras, as duplas então teriam que numa primeira fase montar um quebra-cabeça sem que um dos brothers não teria acesso ao gabarito. As peças estavam presas a parafusos fixos ao chão, com elas tendo de ser soltas e entregues ao outro participante.

Na segunda rodada, a dupla que melhor se saiu na primeira fase então disputava entre si, com cada um tendo de encher copos gigantes representando uma bebida, quem fizesse o copo ficar cheio e menos tempo com mais itens dentro do copo, ganharia a Prova do Líder.

As duplas formadas a partir dos números sorteados:

Vilma e Vitória Strada Joselma e Renata Daniele Hypolito e Eva João Gabriel e Vinícius João Pedro e Guilherme Diego Hypolito e Maike

Os primeiros jogadores a passarem de fase foi a dupla Maike e Diego e assim disputaram a fase final, com Diego Hypolito somando 135 pontos e Maike tendo 240 pontos, se tornando o novo líder da semana.

