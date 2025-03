BBB 25 entra em 'Modo Turbo' com fim da prova Bate e Volta; veja como fica dinâmica no reality

Restando ainda 12 participantes confinados e faltando menos de um mês para a grande final, o Big Brother Brasil (BBB) 25 entra no modo turbo a partir desta quinta-feira (27). Isso significa que as provas e formações de paredão, daqui por diante, acontecerão com menor intervalo de tempo.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, outra novidade é que a dinâmica do Bate e Volta, responsável por livrar um participante do Paredão, chegará ao fim.

Como vai funcionar?

Após a prova do Líder do programa desta quinta, o vencedor já precisará anunciar sua indicação ao próximo Paredão. A novidade foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição de quarta-feira (26).

"Se liga no que eu vou contar: amanhã vai rolar uma Prova do Líder emocionante. E assim que a prova acabar, já vamos ter uma pessoa no Paredão. Como vai ser isso? Amanhã eu explico", disse o apresentador.

Na sexta-feira (28), acontece a Prova do Anjo, seguida da formação de paredão. Um dos emparedados será eliminado já no domingo (30). No mesmo dia, logo após a eliminação, os participantes disputarão uma nova prova do líder e formarão mais um paredão. Já a eliminação acontece na terça-feira (1º).

