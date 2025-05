MC Guimê anuncia que será pai pela primeira vez

O cantor MC Guimê anunciou, nesta quinta-feira (8), nas redes sociais, que será pai pela primeira vez. O bebê é fruto do relacionamento dele com a empresária Fernanda Stroschein. A notícia foi revelada semanas depois dos dois anunciarem o noivado.

“O nosso maior sonho se tornou realidade. Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras para descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito. Não víamos a hora de compartilhar essa benção com vocês”, escreveu ele na legenda do vídeo do anúncio.

Nos comentários, o famoso recebeu mensagens de carinho: “Deus abençoe demais”, publicou o cantor Thiaguinho. “Bem-vindos ao amor incondicional”, disse a apresentadora Adriane Galisteu.

Guimê e Fernanda estão juntos há pouco mais de um ano, desde março de 2024. Esse é o primeiro relacionamento do ex-BBB após o fim do casamento dele com Lexa, em setembro de 2023.