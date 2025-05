Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 17:05, após 'O Maior Amor do Mundo'. Nesse capítulo, Tieta manda Tonha avisar a Arturzinho que vai brigar com ele.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Tieta manda Tonha avisar a Arturzinho que vai brigar com ele. O coronel restitui Ascânio ao emprego na prefeitura. Ascânio manda a Brastânio desocupar a sala. Ricardo confessa a Imaculada que está confuso com o que sente por ela. Imaculada lhe diz para pensar no assunto enquanto ela estiver fora. Os dois se beijam e ela viaja. As mulheres embarcam os vestidos no prazo exigido. Tonha comunica a Mirko a decisão de Tieta.

Ele manda Ascânio desapropriar Mangue Seco ou vai contar a todos quem é Leonora. Ascânio não se intimida com a chantagem de Mirko e diz que vai defender a cidade. Aída confessa à filha que se encontrava às escondidas com Modesto porque ainda gosta dele. Letícia perdoa o pai, que está bêbado no bar, e o leva para casa. Ricardo resolve se candidatar a vereador.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.