Renata Saldanha, vencedora do BBB 25, renova contrato com a TV Globo

A cearense Renata Saldanha, campeã do BBB 25, teve o contrato com a TV Globo renovado nesta quinta-feira (8) e passará a fazer parte da ViU, agência comercial de influenciadores da emissora. Assim como ela, Aline Patriarca e Vinícius Nascimento, que entraram como dupla no reality, também foram escolhidos para a renovação.

A informação foi confirmada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. Segundo a publicação do jornalista, os outros participantes do programa foram dispensados. Anteriormente, apenas Aline havia sido citada como alvo de uma renovação.

No BBB 24, o movimento foi o mesmo: apenas três nomes foram escolhidos pela emissora, e Giovanna Pitel, Fernanda Bande e Beatriz Reis acabaram até mesmo sendo integradas à programação do canal aberto e no GNT, por exemplo.

Veja também Zoeira Renata diz que ainda não recebeu prêmio milionário do BBB 25: 'Pix não caiu' Zoeira Angélica diz que curtida em post sobre a nora Duda Guerra foi 'pequeno descuido’

Renata citou a renovação como uma conquista neste novo momento. "É um abraço na minha trajetória, nos meus sonhos e em tudo que estou construindo com tanta verdade. É uma honra fazer parte da ViU. Me sinto feliz, preparada e com o coração vibrando para tudo o que vamos construir daqui para frente", comentou ela.

Enquanto isso, Aline definiu o sentimento sobre a novidade como "inenarrável". "Finalizei uma etapa importante, divisora de águas, e agora estou me lançando no novo, em um mundo que pede mais dedicação e foco", explicou.

Já Vinícius citou o programa como o "sonho da vida" e completou que dará o máximo a todas as oportunidades vindas por meio da agência.

A ViU é responsável por nomes como Eliana, Serginho Groisman, Fernando Fernandes, Tadeu Schmidt, Maria Beltrão, Gil do Vigor e Lucca, vencedor da primeira edição do reality 'Estrela da Casa'.