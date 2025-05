Renata diz que ainda não recebeu prêmio milionário do BBB 25: 'Pix não caiu'

A bailarina Renata Saldanha, campeã do BBB 25, revelou no programa "Encontro" que ainda não recebeu os R$ 2,72 milhões do prêmio que faturou por ficar na primeira colocação do programa. A ex-participante do reality show da Globo conseguiu contratos publicitários e cumpre a agenda de compromissos da emissora, porém sem conseguir ainda movimentar os milhões que conquistou.

Em entrevista, Patrícia Poeta perguntou se a cearense estava "vivendo como uma milionária". Renata riu e admitiu que o pix ainda não caiu na conta bancária. Ela conseguiu pagar algumas dívidas com parte do cachê de alguns trabalhos.

"O pix ainda não caiu, mas de alguma forma a gente já conseguiu resolver e melhorar essa qualidade de vida. E eu queria poder honrar muito a minha família, então eu sei que vai vir. Será fruto disso", afirmou Renata Saldanha.

Renata Saldanha revela saudade do Ceará

Ainda na conversa, a campeã do BBB 25 falou sobre o retorno ao Ceará. "Eu ainda não consegui matar essa saudade de ir para a praia, porque o Ceará tem praias lindíssimas. É mais pela rotina mesmo que eu tenho, estou cumprindo agenda, e estou feliz de poder estar em muitos lugares", acrescentou.

Consegui tirar um diazinho de folga, mas foi mais para passar com minha família. Não esperava tanta gente torcendo por mim. No dia da final eu fiquei muito impactada, porque o número pequeno da minha família e amigos era o que eu tinha consciência Renata Saldanha Vencedora do BBB 25

Renata admitiu que ainda não caiu a ficha de que foi a vencedora da edição história do Big Brother Brasil. Ela disputou a final contra Guilherme Albuquerque, que ficou na segunda colocação, e João Pedro Siqueira, o terceiro colocado. "Ainda estou aterrissando aqui na terra. Passamos muito tempo confinados, mas a minha vida mudou em vários aspectos", finalizou ela.

A cearense encerrou participação no "Encontro" com Patrícia Poeta fazendo uma performance de dança da canção "Caju", de Liniker.

