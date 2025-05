Quem saiu do Power Couple? Giovanna e Diego são eliminados com 26,25%

Giovanna e Diego foram eliminados do Power Couple Brasil 7 nesta quinta-feira (8), com 26,25% dos votos. O casal é o primeiro eliminado da edição do reality show da RecordTV, e estava disputando a permanência no jogo com Talira e Rafael Pessina e Ana Paula e Antony.

O anúncio da primeira eliminação aconteceu nesta noite, durante o programa ao vivo, com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli.

A enquete do Diário do Nordeste havia antecipado a eliminação de Giovanna e Diego.

Como foi formada a DR?

A primeira berlinda desta edição de Power Couple Brasil foi formada na noite de quarta (7). Ana e Antony foram para a zona de risco por votação do público na semana passada. Kadu e Cris foram mandados para a DR por ficarem em último lugar na Prova dos Casais. Giovanna e Diego, pelo mesmo motivo, também acabaram na berlinda.

Antes do início da votação da sede para escolher mais um casal para a DR, a apresentadora Rafa Brites pediu que Gretchen e Esdras de Souza revelassem as ordens das esferas do poder. O casal tinha dois poderes, mas poderia utilizar somente um.

"Dobrem o total de votos recebidos por um casal", disse Gretchen, revelando o poder escolhido. Ela e o marido, então, dobraram os votos de Talira e Rafael, que receberam, ao todo, seis indicações. Por fim, Ana Paula e Antony precisaram salvar um casal da berlinda e escolheram Cris e Kadu.

