Em novo 'Só Para Baixinhos', Xuxa usa IA, faz feat com Angélica e aposta em animação e homenagens

Ícone de diferentes gerações de crianças do Brasil e demais países da América Latina, a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel retomou um antigo projeto que estava parado há oito anos — o "Xuxa Só para Baixinhos (XSPB)". Em entrevista ao Diário do Nordeste, a gaúcha falou sobre a entrega da 14ª edição do produto audiovisual, lançado nesta quinta-feira (27) - dia em que comemora aniversário de 62 anos.

Mesmo presente nas plataformas de streaming, o hiato de quase uma década entre as edições do projeto infantil deixou uma lacuna para os fãs mirins. Segundo Xuxa, o reencontro com o XSPB foi possível com a união entre a Sony e a Som Livre — gravadoras que detêm todo acervo fonográfico dela, desde a era do "Show da Xuxa".

“Eu fiquei encantada, porque eu não poderia fazer isso sozinha. Eu precisava da expertise dessas novas plataformas, desses streamings que eu não conheço”, declarou a veterana da TV.

Uma curiosidade é que, mesmo com o avanço da tecnologia na música, a "Rainha dos Baixinhos" disse que não entende com naturalidade "essa coisa de você gravar um álbum e não poder pegar o álbum, não poder ver a capa, ver a contracapa, ver fisicamente".

Veja tracklist:

Bola, bola, bola A banana é amarela Cores e rimas Um dia azul Cores do arco-íris Preto e branco Todas as cores Vermelho Tartaruga Na natureza Camaleão A rosa Qual a cor da amizade?

Mercado competitivo

Legenda: Xuxa em processo de gravação de clipe do XSPB 14 Foto: Blad Meneghel/Divulgação

Em um cenário cada vez mais competitivo, onde figuras como Galinha Pintadinha, Peppa Pig e Lucas Neto dominam o entretenimento infantil, Xuxa diz apostar em um conteúdo mais diversificado. O novo XSPB reúne 13 músicas ilustradas por seis animadores diferentes, cada um com um estilo visual próprio.

Diferentemente dos concorrentes, Xuxa explicou que o trabalho possibilita que a criança possa ligar a TV, o celular ou tablet e "escolher um desenho, escolher uma música e não vai ver a mesma linguagem".

Apesar do foco em crianças, Xuxa apostou em clipes sem a presença física delas, apostando exclusivamente em animações. A ideia, segundo ela, é preservar a magia: "Quando eu era criança, eu não queria que as pessoas falassem que não existia o Scooby-Doo, que não existia Tom e Jerry. Para mim, eles existiam de verdade".

A inteligência artificial também faz parte do novo momento criativo da apresentadora. Os clipes trazem Xuxa e convidados, como Angélica, em versões animadas. "Eu quis fazer como um Pixar, como uma coisa que não é nem desenho da Disney, com aqueles olhos grandes, nem uma coisa tão verdadeira, tão real. Eu quis fazer meio que no meio, dentro do desenho animado, meio mangá e desenho animado real. Eu queria um meio. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso".

Marlene Mattos

Legenda: Xuxa ao lado de Juno e atores que dão vida aos bonecos de clipe Foto: Blad Meneghel/Divulgação

No clipe de "Cores e Rimas", uma homenagem aos fãs da "primeira geração de baixinhos": personagens clássicos como Dengue, Praga e as Paquitas retornam em animação.

Um momento do clipe satiriza o controle rígido da ex-diretora Marlene Mattos sobre a alimentação das Paquitas, revelado em documentários recentes. Mas Xuxa garante que não há provocação: "Eu vejo como uma coisa totalmente normal e até uma brincadeira".

Com temáticas como alimentação saudável e cuidado com o meio ambiente, o novo álbum também reforça o engajamento histórico da apresentadora. “Eu falava de natureza nos anos 1980, quando ninguém falava sobre aquecimento global. Sempre foi uma pauta minha”.

Mesmo com o lançamento do XSPB 14, Xuxa afirmou que não haverá uma turnê específica para o álbum, mas antecipou um momento especial para os fãs: "Vai existir o último voo da nave. E, se alguma música do novo projeto agradar muito, a gente pode incluir nos shows".

Sobre o carinho que recebe do público nordestino, em especial o cearense, Xuxa foi enfática: "Sempre escolhi passar minhas férias no Ceará. Amo Fortaleza. E o público daí sempre teve muito carinho por mim. Isso se reflete em tudo o que lanço".