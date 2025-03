Que horas começa o BBB 25 hoje, domingo (30/3)?

Neste domingo (30/3), o reality show deve começar a partir das 23:10 (horário de Brasília), logo após Fantástico. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

No episódio de hoje, acontece a eliminação de um participante, decidido pela votação do público. Também ocorre a prova do líder, na qual os participantes disputam o posto de líder da semana e a consequente imunidade.



O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A festa do BBB 25 foi eletrizante! João Gomes, Manu Batidão, L7NNON e Filipe Ret agitaram a casa com um show que misturou piseiro, sertanejo e rap, garantindo a animação dos brothers e sisters. No entanto, a euforia da festa deu lugar à tensão do 11º paredão.

Eva e Vinícius se mostraram abalados e emocionados com a possibilidade da eliminação, enquanto Delma demonstrava tranquilidade. No meio da festa, João Pedro se mostrou incomodado com uma atitude de Vitória Strada, que também desabafou com Diego Hypolito sobre um conflito com outro participante.





Além das tensões e discussões, o clima romântico também marcou a noite. Na pista de dança, Maike aproveitou a proximidade com Renata para selar um momento íntimo, deixando um "cheiro" em seu pescoço. A madrugada foi um misto de alegria, emoção e expectativa, culminando em uma noite inesquecível para os participantes e os telespectadores do reality show.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: