O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil deste domingo (30) aponta a cearense Eva como a próxima eliminada do programa, com 50,5% dos votos.

Na enquete, até a manhã deste domingo, Vinícius aparece em segundo lugar com 29,3% das intenções de voto para deixar o reality.

Já Joselma está em último lugar, com 20,2%.

Veja o número de votos:

Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.

O resultado da berlinda, que faz parte do Modo Turbo do reality, será anunciado por Tadeu Schmidt na noite deste domingo.

Como foi a formação do Paredão?

Com Maike tendo vencido a Prova do Líder realizada na noite de quinta-feira (27), ele abriu os trabalhos de hoje indicando Joselma para a nova formação do Paredão do BBB 25. Vinícius já estava no Paredão depois de ter perdido uma outra etapa da Prova do Líder na noite anterior.

Com a modificação da dinâmica, o Anjo da semana era autoimune, deixando João Pedro de fora da votação pela casa ou indicação pelo líder. A 11ª prova foi conduzida por Tadeu Schmidt durante a tarde de hoje, quando também anunciou que o vencedor estava imune.

Em seguida, foi iniciada a votação aberta na sala:

Diego votou em Eva;

Eva votou em Daniele;

Vinícius votou em Eva;

João Gabriel votou em Daniele;

Guilherme votou em Eva;

Renata votou em Daniele;

Daniele votou em Eva;

João Pedro votou em Daniele;

Vilma votou em Daniele;

Vitória Strada votou em Eva;

Joselma votou em Eva;

Por ser a mais votada pela Casa, com seis votos, Eva foi indicada ao Paredão. Durante o programa, Tadeu também avisou que o Monstro segue por tempo indeterminado para Vitória Strada, que foi indicada por João Pedro.

