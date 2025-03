Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (29/03 e 30/03)

Vitória foi escolhida para o Castigo do Monstro desta semana do Big Brother Brasil (BBB) 25 nesta sexta-feira (28). A sister foi escolhida pelo vencedor da Prova do Anjo, João Pedro, que justificou sua escolha por um embate pessoal. "Ela me colocou no Barrado no Baile de bolinhas, então estou devolvendo", disse.

No primeiro monstro do "Modo Turbo", Vitória terá o trabalho de separar pequenas estrelas por cores. "Quando tocar a música, o participante deve ir para o local indicado e começar o seu trabalho. Ele deverá usar uma ferramenta especial para pegar as bolinhas e só poderá deixar o local quando terminar de separar todas elas"

No entanto, depois da indicação, Vitória Strada rebateu que João indicou ela ao Paredão. Em seguida, João Pedro elevou o tom de voz, irritado, acusando a sister de ter falado mal dele no quarto.

Veja também Zoeira Com 'Modo Turbo', veja quem ganhou a Prova do Anjo desta sexta-feira (28) Zoeira Com o 'Modo Turbo' ativado, saiba quem está no paredão do BBB 25; veja quem o líder Maike indicou

Confusão generalizada

Após João Pedro delegar o castigo do Monstro para a Vitória, começou uma confusão generalizada entre os participantes da casa do BBB 25. Guilherme e Vinícius foram defender Vitória, enquanto os gêmeos elevaram o tom de voz para defender o ponto de vista.

Legenda: Os participantes do BBB 25 começaram uma discussão após o Monstro Foto: Reprodução/Globoplay

Vitória disse: "Não estou questionando por ter sido colocada no castigo, mas você levantou o tom de voz para mim. Você disse que eu te coloquei no Barrados, e eu só te falei que coloquei no Barrados porque você me indicou ao paredão. Mas depois você gritou, dizendo que eu estava falando mal de você", explicou.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.