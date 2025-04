'Homem-Aranha 4', com Tom Holland, ganha título oficial e data de estreia; confira

O novo filme do Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland, teve a data de estreia e o título oficial revelado, nesta terça-feira (1º). Intitulado "Spider-Man: Brand New Day" ("Homem-Aranha: Um Novo Dia", em português), o longa-metragem chegará aos cinemas no dia 30 de julho de 2026.

Todas as novidades foram divulgadas na CinemaCon 2025, convenção voltada para a imprensa e acionistas de Hollywood. Durante o painel da Sony Pictures, também foi revelado o diretor do filme: Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021).

Ele será o quarto profissional a comandar um filme do Homem-Aranha. Anteriormente, o herói foi dirigido por Sam Raimi, Mark Webb e John Watts. "Eu sempre adorei o Homem-Aranha e admirei a força do homem por trás da máscara. Me identificava nas fraquezas dele, nas inseguranças e percebia o que estava por trás daquela máscara vermelha de grandes olhos", contou Cretton.

A quarta aventura do "Amigão da Vizinhança" também teve o logo oficial divulgado no evento. Confira:

Novidades sobre "Além do Aranhaverso"

No mesmo painel, a última parte da trilogia de filmes animados com o Homem-Aranha de Miles Morales teve imagens divulgadas pelos criadores Phil Lord, Justin K. Thompson e Bob Persichetti.

Confirmado para o dia 4 de junho de 2027, "Além do Aranhaverso" terá direção de Persichetti e Thompson, com roteiro de Lord e Chris Miller.

