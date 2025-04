Coachella 2025 começa nesta sexta-feira (11); veja programação do festival e como assistir

O Coachella Valley Music and Arts Festival de 2025 acontece nos dois próximos fins de semana — nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de abril — no Empire Polo Club, na Califórnia. No line-up de peso, nomes como Lady Gaga e Travis Scott estão confirmados com apresentações.

E o show da Lady Gaga no Coachella será uma grande revelação aos brasileiros, segundo Didi Effe, do Gshow. Conforme publicação do colunista, produtores do show da cantora em Copacabana adiantaram a informação que o espetáculo que será apresentado na Califórnia é o mesmo que será apresentado nas areias do Rio de Janeiro, no dia 3 de maio.

O show de Gaga no Coachella acontece dois meses após o lançamento de “Mayhem”, último álbum lançado por ela, e os fãs esperam um setlist bastante focado nesse trabalho. A apresentação da americana está programada às 23h10 da Califórnia — às 3h10 no horário de Brasília.

Onde assistir Coachella?

Os shows do Coachella serão transmitidos no canal oficial do festival no YouTube e começam às 17h (horário de Brasília).

Este ano serão seis vídeos com transmissões simultâneas dos seis palcos: Coachella Stage, Outdoor Theater, Sahara, Mojave, Gobi e Sonora. Basta entrar no canal do Coachella e na aba "ao vivo" verá vídeos preparados para a transmissão de cada palco.

