Saiba quem era Rubby Pérez, cantor morto aos 69 anos em desabamento de boate na República Dominicana

Um dos vocalistas de maior sucesso da história da República Dominicana, Rubby Pérez, de 69 anos, foi uma das vítimas do desabamento do teto da boate Jet Set, na República Dominicana, que deixou 220 mortos até o momento.

O premiado cantor, cujo nome verdadeiro é Roberto Antonio Pérez Herrera, quase foi jogador de beisebol, mas um acidente em 1972 afastou esse projeto. "Deus tinha outro propósito para mim, que em vez de ter um taco na mão, eu teria um microfone”, dizia Rubby.

Ele ganhou notoriedade a partir da década de 1980 quando entrou para a orquestra de Wilfrido Vargas. “Um apresentador de um programa de TV chamado 'El Caribe Show' queria dizer que minha voz era a de maior qualidade, então ele me chamou de 'A voz mais alta' e foi assim que ficou”, disse sobre a alcunha que marcou sua carreira.

Ao lado de Wilfrido, Rubby Pérez ganhou reconhecimento internacional e passou a ser considerado uma estrela na República Dominicana. Foi com as músicas "El Africano" e "Volveré" que sua projeção só aumentou.

Com mais de 13 álbuns lançados, Rubby Pérez explorou diversos gêneros musicais, como o bolero, e nos aplicativos de música e YouTube, acumula milhões de reproduções, a exemplo das canções "Y No Voy a Llorar" e "Sobreviveré en Vivo".

República Dominicana presta homenagem

Familiares, amigos e inúmeros admiradores deram adeus a Rubby Pérez nesta quinta-feira no Teatro Nacional de Santo Domingo (10). O presidente do país, Luis Abinader e sua esposa Raquel Arbaje, compareceram ao funeral e prestaram as devidas honras, visivelmente emocionados.

Legenda: Funeral do cantor aconteceu no Teatro Nacional de Santo Domingo Foto: AFP

"Minha alma está prestes a explodir de amor", disse Zulinka Pérez, sobrevivente da tragédia e que atuava como backing vocal do pai no momento do concerto na boate.